Безвыигрышная серия Шотландии против американских сборных продолжилась
Шотландцы не победили ни в одном из 9 противостояний против сборных из Южной Америки на мундиалях
Сборная Шотландии не одержала ни одной победы над сборными из Южной Америки на чемпионатах мира.
Безвыигрышная серия шотландцев после поражения от сборной Бразилии в третьем туре ЧМ-2026 со счетом 0:3 составляет уже 9 матчей.
По этому поводу вспомним все поединки сборной Шотландии против южноамериканских сборных на мировых первенствах.
Матчи сборной Шотландии против сборных из Южной Америки на чемпионатах мира
- 2026: Бразилия – 0:3
- 1998: Бразилия – 1:2
- 1990: Бразилия – 0:1
- 1986: Уругвай – 0:0
- 1982: Бразилия – 1:4
- 1978: Перу – 1:3
- 1974: Бразилия – 0:0
- 1958: Парагвай – 2:3
- 1954: Уругвай – 0:7
Scotland are winless in all nine of their World Cup matches against South American opposition at the World Cup:— Squawka (@Squawka) June 25, 2026
◎ Scotland 0-7 Uruguay (1954)
◎ Scotland 2-3 Paraguay (1958)
◎ Scotland 0-0 Brazil (1974)
◎ Scotland 1-3 Peru (1978)
◎ Scotland 1-4 Brazil (1982)
◎… pic.twitter.com/cTupaqx3v3
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