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Чемпионат мира
25 июня 2026, 11:05 |
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Безвыигрышная серия Шотландии против американских сборных продолжилась

Шотландцы не победили ни в одном из 9 противостояний против сборных из Южной Америки на мундиалях

25 июня 2026, 11:05 |
55
0
Безвыигрышная серия Шотландии против американских сборных продолжилась
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Шотландии не одержала ни одной победы над сборными из Южной Америки на чемпионатах мира.

Безвыигрышная серия шотландцев после поражения от сборной Бразилии в третьем туре ЧМ-2026 со счетом 0:3 составляет уже 9 матчей.

По этому поводу вспомним все поединки сборной Шотландии против южноамериканских сборных на мировых первенствах.

Матчи сборной Шотландии против сборных из Южной Америки на чемпионатах мира

  • 2026: Бразилия – 0:3
  • 1998: Бразилия – 1:2
  • 1990: Бразилия – 0:1
  • 1986: Уругвай – 0:0
  • 1982: Бразилия – 1:4
  • 1978: Перу – 1:3
  • 1974: Бразилия – 0:0
  • 1958: Парагвай – 2:3
  • 1954: Уругвай – 0:7
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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