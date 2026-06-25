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Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 11:17 |
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Клуб Украинской Премьер-лиги решил сократить бюджет на сезон 2026/27

Ровенский «Верес» принял официальное решение о сокращении расходов на 25-30%

25 июня 2026, 11:17 |
260
0
Клуб Украинской Премьер-лиги решил сократить бюджет на сезон 2026/27
НК Верес Ровно
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Ровенский «Верес» решил существенно сократить расходы после завершения сезона 2025/26, где команда Олега Шандрука заняла 11-е место в турнирной таблице элитного дивизиона.

«Наблюдательным советом клуба официально принято решение о сокращении бюджета примерно на 25-30% от прошлогоднего. Однако в команду уже приехал десант потенциальных новичков.

Это и легионеры, и футболисты из Украины, и воспитанники академии U-19 ровенского клуба. Все они находятся в статусе свободных агентов. Я понимаю, вас интересуют фамилии.

Вот сейчас могу сказать о возвращении из аренды из киевского «Локомотива» Павла Багрия, а также о защитнике «Ингульца» Александре Дихтяруке», – сообщил источник.

Во вторник, 23 июня, «Верес» на официальном сайте объявил о подписании контракта с австралийским форвардом Натаниелем Блэром.

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Верес Ровно Александр Дихтярук Ингулец Локомотив Киев ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ свободный агент финансы
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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