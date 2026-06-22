ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал австралийского форварда

Клуб УПЛ Верес на официальном сайте объявил о подписании контракта с австралийским форвардом Натаниэлем Блером. 22-летний игрок получил контракт на три года.

Блер стал первым австралийцем в истории клуба.

Игровое амплуа – центрфорвард. Также может сыграть на обоих флангах атаки. Воспитанник футбольного клуба Лейхардт. Выступал за клубы австралийской А-лиги Вестерн Сидней Уондерерз, Перт Глори и Сентрал Коаст Маринерз.

В сезоне 2025/2026 провел в чемпионате А-лиги 15 матчей, забил 3 мяча и сделал 1 ассист. Всего в высшем дивизионе чемпионата Австралии отыграл 36 поединков. Во втором по силе дивизионе в 38 матчах забил 19 голов. В Кубке Австралии отличился 3 голами в 5 сыгранных поединках.

Также на счету Блера 8 матчей и 5 голов в составе сборной Австралии U-23.