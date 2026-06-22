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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 19:05 | Обновлено 22 июня 2026, 19:19
1272
5

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал австралийского форварда

Верес оформил контракт с Натанаэлем Блером

22 июня 2026, 19:05 | Обновлено 22 июня 2026, 19:19
1272
5 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал австралийского форварда
ФК Верес
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Клуб УПЛ Верес на официальном сайте объявил о подписании контракта с австралийским форвардом Натаниэлем Блером. 22-летний игрок получил контракт на три года.

Блер стал первым австралийцем в истории клуба.

Игровое амплуа – центрфорвард. Также может сыграть на обоих флангах атаки. Воспитанник футбольного клуба Лейхардт. Выступал за клубы австралийской А-лиги Вестерн Сидней Уондерерз, Перт Глори и Сентрал Коаст Маринерз.

В сезоне 2025/2026 провел в чемпионате А-лиги 15 матчей, забил 3 мяча и сделал 1 ассист. Всего в высшем дивизионе чемпионата Австралии отыграл 36 поединков. Во втором по силе дивизионе в 38 матчах забил 19 голов. В Кубке Австралии отличился 3 голами в 5 сыгранных поединках.

Также на счету Блера 8 матчей и 5 голов в составе сборной Австралии U-23.

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Иван Зинченко Источник: ФК Верес
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Комментарии 5
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Не ну ведь могут люди находить будущих топов а не то что некоторые любители азарта
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0
Просто чел ещё не в курсе что зимой может не быть света
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
С Австралии в этот мухосранск ехать.. чуваче, йобу дав чи шо!?)
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-2
А краще було підписати кенгуру, це б більше допомогло. Не знаю на яку позицію, але треба спробувати всі позиції.
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-2
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