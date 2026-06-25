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Чемпионат мира
25 июня 2026, 11:01 |
723
0

ФИФА дисквалифицировала футболиста, который играл на чемпионате мира

Дисциплинарный комитет отстранил полузащитника сборной Катара Ассима Мадибо на пять матчей

25 июня 2026, 11:01 |
723
0
ФИФА дисквалифицировала футболиста, который играл на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ассим Мадибо
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Полузащитник сборной Катара Ас сим Мадибо был дисквалифицирован Дисциплинарным комитетом Международной федерации футбола (ФИФА).

В матче второго тура чемпионата мира 29-летний футболист нанес тяжелую травму игроку Канады Исмаэлю Коне, который перенес операцию и пропустит около пяти месяцев.

ФИФА отстранила катарца на пять матчей из-за нарушения статьи 14.1 дисциплинарного кодекса (серьезная грубая игра).

Катар попал в квартет B, где занял последнее место. Команда Хулена Лопетеги потерпела поражения от Канады (0:6), Боснии и Герцеговины (1:3) и сыграла вничью со Швейцарией (1:1).

Мадибо выступает на клубном уровне за «Аль-Вакру», в составе которой провел 15 матчей в сезоне. В активе опорника – 64 игры в футболке сборной Катара.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Катара по футболу ФИФА дисквалификация
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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