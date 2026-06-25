ФИФА дисквалифицировала футболиста, который играл на чемпионате мира

Полузащитник сборной Катара Ас сим Мадибо был дисквалифицирован Дисциплинарным комитетом Международной федерации футбола (ФИФА).

В матче второго тура чемпионата мира 29-летний футболист нанес тяжелую травму игроку Канады Исмаэлю Коне, который перенес операцию и пропустит около пяти месяцев.

ФИФА отстранила катарца на пять матчей из-за нарушения статьи 14.1 дисциплинарного кодекса (серьезная грубая игра).

Катар попал в квартет B, где занял последнее место. Команда Хулена Лопетеги потерпела поражения от Канады (0:6), Боснии и Герцеговины (1:3) и сыграла вничью со Швейцарией (1:1).

Мадибо выступает на клубном уровне за «Аль-Вакру», в составе которой провел 15 матчей в сезоне. В активе опорника – 64 игры в футболке сборной Катара.