Чемпионат мира25 июня 2026, 11:01 |
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ФИФА дисквалифицировала футболиста, который играл на чемпионате мира
Дисциплинарный комитет отстранил полузащитника сборной Катара Ассима Мадибо на пять матчей
25 июня 2026, 11:01 |
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Полузащитник сборной Катара Ас сим Мадибо был дисквалифицирован Дисциплинарным комитетом Международной федерации футбола (ФИФА).
матче второго тура чемпионата мира 29-летний футболист нанес тяжелую травму игроку Канады Исмаэлю Коне, который перенес операцию и пропустит около пяти месяцев.В
ФИФА отстранила катарца на пять матчей из-за нарушения статьи 14.1 дисциплинарного кодекса (серьезная грубая игра).
Катар попал в квартет B, где занял последнее место. Команда Хулена Лопетеги потерпела поражения от Канады (0:6), Боснии и Герцеговины (1:3) и сыграла вничью со Швейцарией (1:1).
Мадибо выступает на клубном уровне за «Аль-Вакру», в составе которой провел 15 матчей в сезоне. В активе опорника – 64 игры в футболке сборной Катара.
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