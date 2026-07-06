Футболист сборной договорился о переходе в Динамо свободным агентом
Томаш Кендзера впервые рассказал о своём переходе в киевский клуб
Защитник сборной Польши Томаш Кендзера рассказал о деталях своего перехода из греческого ПАОКа в «Динамо»
«Эта история не была спонтанной, я взвешивал все спортивные, личные и семейные аспекты. Впрочем, раздумывал не слишком долго. Руководство киевлян дало понять, что я нужен, что на меня рассчитывают. И в общении с топ-менеджерами ПАОКа мы пришли к соглашению, что я уйду в качестве свободного агента», – сказал Кендзера.
Ранее греческий «ПАОК» опубликовал прощальное обращение к польскому защитнику Томашу Кендзере, который покинул клуб и вернулся в киевское «Динамо».
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