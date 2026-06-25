Чемпионат мира25 июня 2026, 15:55 | Обновлено 25 июня 2026, 16:17
1247
0
Будет трансферный рекорд. Манчестер Сити договорился о переходе хавбека
Андерсон ждет завершения чемпионата мира
25 июня 2026, 15:55 | Обновлено 25 июня 2026, 16:17
1247
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Манчестер Сити договорится с Ноттингем Форест о трансфере центрального полузащитника Эллиота Андерсона. Стороны ждут завершения ЧМ-2026 для сборной Англии, чтобы объявить о переходе.
Трансфер оценивается в более чем 125 миллионов фунтов, что станет новым британским рекордом.
Андерсон должен стать заменой лидера Манчестер Сити Родри.
В минувшем сезоне 23-летний Андерсон забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 50 матчах.
Читайте также:Ман Сити не может назначить тренера. Возник конфликт с Челси
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 24 июня 2026, 19:55 53
«Сине-желтые» одержали победу в первом матче второй недели соревнований
Футбол | 25 июня 2026, 09:00 0
Вечером 24 июня и в ночь на 25 число завершены все матчи в группах A, B и C
Футбол | 25.06.2026, 11:20
Футбол | 25.06.2026, 14:51
Футбол | 25.06.2026, 09:51
Комментарии 0
Популярные новости
25.06.2026, 06:36
24.06.2026, 20:16 53
24.06.2026, 20:51 5
24.06.2026, 10:23 7
25.06.2026, 08:15 3
24.06.2026, 08:02 6
24.06.2026, 07:27 11
24.06.2026, 08:43 14