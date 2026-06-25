Будет трансферный рекорд. Манчестер Сити договорился о переходе хавбека

Манчестер Сити договорится с Ноттингем Форест о трансфере центрального полузащитника Эллиота Андерсона. Стороны ждут завершения ЧМ-2026 для сборной Англии, чтобы объявить о переходе.

Трансфер оценивается в более чем 125 миллионов фунтов, что станет новым британским рекордом.

Андерсон должен стать заменой лидера Манчестер Сити Родри.

В минувшем сезоне 23-летний Андерсон забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 50 матчах.