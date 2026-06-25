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Чемпионат мира
25 июня 2026, 15:55 | Обновлено 25 июня 2026, 16:17
1247
0

Будет трансферный рекорд. Манчестер Сити договорился о переходе хавбека

Андерсон ждет завершения чемпионата мира

25 июня 2026, 15:55 | Обновлено 25 июня 2026, 16:17
1247
0
Будет трансферный рекорд. Манчестер Сити договорился о переходе хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Эллиот Андерсон
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Манчестер Сити договорится с Ноттингем Форест о трансфере центрального полузащитника Эллиота Андерсона. Стороны ждут завершения ЧМ-2026 для сборной Англии, чтобы объявить о переходе.

Трансфер оценивается в более чем 125 миллионов фунтов, что станет новым британским рекордом.

Андерсон должен стать заменой лидера Манчестер Сити Родри.

В минувшем сезоне 23-летний Андерсон забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 50 матчах.

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Манчестер Сити Ноттингем Форест Эллиот Андерсон трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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