Туран может возглавить один из крупнейших клубов мира. Заявление из Турции

Бывший тренер турецких клубов Серген Ялчин высказался о перспективах нового главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана.

«Я бы не советовал Арде сейчас возвращаться в Турцию. У него есть прекрасная возможность заявить о себе на международной арене. Если он продолжит прогрессировать, в будущем может получить приглашения от таких клубов, как «Барселона» или «Атлетико», – считает Ялчин.

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».