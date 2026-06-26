Туран может возглавить один из крупнейших клубов мира. Заявление из Турции
Ялчин высказался о перспективах Арды
Бывший тренер турецких клубов Серген Ялчин высказался о перспективах нового главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана.
«Я бы не советовал Арде сейчас возвращаться в Турцию. У него есть прекрасная возможность заявить о себе на международной арене. Если он продолжит прогрессировать, в будущем может получить приглашения от таких клубов, как «Барселона» или «Атлетико», – считает Ялчин.
Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».
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