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  4. Туран может возглавить один из крупнейших клубов мира. Заявление из Турции
Испания
26 июня 2026, 07:02 |
635
0

Туран может возглавить один из крупнейших клубов мира. Заявление из Турции

Ялчин высказался о перспективах Арды

26 июня 2026, 07:02 |
635
0
Туран может возглавить один из крупнейших клубов мира. Заявление из Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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Бывший тренер турецких клубов Серген Ялчин высказался о перспективах нового главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана.

«Я бы не советовал Арде сейчас возвращаться в Турцию. У него есть прекрасная возможность заявить о себе на международной арене. Если он продолжит прогрессировать, в будущем может получить приглашения от таких клубов, как «Барселона» или «Атлетико», – считает Ялчин.

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».

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Серген Ялчин Арда Туран Шахтер Донецк судейские назначения Барселона Атлетико Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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