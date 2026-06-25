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Чемпионат мира
25 июня 2026, 10:31 | Обновлено 25 июня 2026, 10:32
3273
8

ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира

Международная федерация футбола пригласила команду U-15 на турнир в Азербайджане

25 июня 2026, 10:31 | Обновлено 25 июня 2026, 10:32
3273
8 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино
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Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила российской сборной U-15 сыграть на чемпионате мира, который состоится в октябре 2026 года в Азербайджане:

«Совет ФИФА одобрил проведение турнира для юношей и девушек в возрастной категории до 15 лет. Принято решение провести чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди игроков до 15 лет в Азербайджане.

В первом турнире смогут принять участие команды всех ассоциаций-членов ФИФА. Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет проводиться исключительно среди команд девушек.

Начиная с 2028 года ФИФА будет приглашать все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях – с командами юношей и девушек до 15 лет соответственно», – сообщила организация на официальном сайте.

О возвращении российской сборной U-15 ранее сообщало авторитетное издание The Athletic. Президент организации Джанни Инфантино лично выступал за приглашение этой команды на ЧМ.

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ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу ФИФА Джанни Инфантино
Николай Тытюк Источник: ФИФА
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Комментарии 8
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пробний камінь, потім буде U-16, U-17 і так поки не дійде до основної кацапської збірної.
ФІФА та УЄФА керують ублюдки.
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+13
Абсолютно согласен с фифой. На этом основании можно все отборы сборной проводить в Украине.
Раз фифа считает, что все прошло, стало безопасно. 
А если какая сборная не приедет, то впаять ей технарь. 
Все строго по инструкции. 
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+1
Так тишком-нишком спочатку орчат протягувати почнуть, потім старших, в інших видах вже й так дорослі збірні грають. Про теніс я взагалі мовчу. Здобули, *ля 
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+1
Гроші не пахнуть для інфрантіно
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0
Козляри. Велком в Україну. Поживіть тут під обстрілами. 
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0
👎👎👎😡
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0
Тихо навкруги
лише із Уфи
чути ніби дрон
упав на завод.
"Розкажи мені, розкажи,
правда це чи ні???"
"Таки правда це -
горить НПЗ."
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0
Россия и весь мир понимает, санкции временные , территория и ядерное оружие навсегда защита от нападения. Вот к чему Украине надо стремится а не в ЕС с наполнением эмигрантами  
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-1
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