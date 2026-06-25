ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила российской сборной U-15 сыграть на чемпионате мира, который состоится в октябре 2026 года в Азербайджане:

«Совет ФИФА одобрил проведение турнира для юношей и девушек в возрастной категории до 15 лет. Принято решение провести чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди игроков до 15 лет в Азербайджане.

В первом турнире смогут принять участие команды всех ассоциаций-членов ФИФА. Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет проводиться исключительно среди команд девушек.

Начиная с 2028 года ФИФА будет приглашать все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях – с командами юношей и девушек до 15 лет соответственно», – сообщила организация на официальном сайте.

О возвращении российской сборной U-15 ранее сообщало авторитетное издание The Athletic. Президент организации Джанни Инфантино лично выступал за приглашение этой команды на ЧМ.