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Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 11:51 |
642
0

Динамо выиграло конкуренцию за футболиста, который покинул ПСЖ

Стали известны детали перехода Пьера Мунгенге, который присоединился к киевскому клубу

25 июня 2026, 11:51 |
642
0
Динамо выиграло конкуренцию за футболиста, который покинул ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Мунгенге
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Стали известны детали трансфера французского форварда Пьера Мунгенге, который покинул ПСЖ и присоединился к киевскому «Динамо» на правах свободного агента.

Во-первых, талантливый 18-летний нападающий обговорил свой переход с двумя игроками основного состава парижской команды, один из которых советовал ему не переходить в «Динамо».

Во-вторых, Мунгенге отказался продлевать контракт с ПСЖ и отказал еще одному клубу – «Страсбургу», у которого и выиграла конкуренцию команда Украинской Премьер-лиги.

В-третьих, «бело-синие» осуществили трансфер максимально тихо, чтобы не привлекать лишнего внимания и не позволить заинтересованным сторонам сорвать переход талантливого француза.

В прошлом сезоне Мунгенге провел 35 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Француз дебютировал за первую команду 2 мая в игре против «Лорьяна» (2:2).

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Динамо Киев ПСЖ Пьер Мунгенге
Николай Тытюк Источник: Инсайды от Пасичныка
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