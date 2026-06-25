ФОТО. Положил дубль. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Шотландия – Бразилия
Винисиус Жуниор получил индивидуальную награду после победы селесао со счетом 3:0
25-летний вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал лучшим игроком матче 3-го тура группы С чемпионата мира 2026 против Шотландии.
Винисиус оформил дубль в ворота шотландцев и сыграл ключевую роль в победе селесао – 3:0.
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У Вини уже четыре гола на ЧМ-2026 и вторая индивидуальная награда – он также стал лучшим игроком поединка 2-го тура против Гаити (3:0).
Бразилия выиграла квартет С и прошла в плей-офф мундиаля с первого места, набрав 7 очков.
ЧМ-2026. Группа С
Третий тур. 25 июня
Шотландия – Бразилия – 0:3
Гол: Винисиус Жуниор, 7, 45+3, Матеус Кунья, 60
ФОТО. Положил дубль. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Шотландия – Бразилия
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