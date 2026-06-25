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  4. ФОТО. Положил дубль. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Шотландия – Бразилия
Чемпионат мира
25 июня 2026, 04:31 |
244
0

ФОТО. Положил дубль. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Шотландия – Бразилия

Винисиус Жуниор получил индивидуальную награду после победы селесао со счетом 3:0

25 июня 2026, 04:31 |
244
0
ФОТО. Положил дубль. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Шотландия – Бразилия
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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25-летний вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал лучшим игроком матче 3-го тура группы С чемпионата мира 2026 против Шотландии.

Винисиус оформил дубль в ворота шотландцев и сыграл ключевую роль в победе селесао – 3:0.

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У Вини уже четыре гола на ЧМ-2026 и вторая индивидуальная награда – он также стал лучшим игроком поединка 2-го тура против Гаити (3:0).

Бразилия выиграла квартет С и прошла в плей-офф мундиаля с первого места, набрав 7 очков.

ЧМ-2026. Группа С

Третий тур. 25 июня

Шотландия – Бразилия – 0:3

Гол: Винисиус Жуниор, 7, 45+3, Матеус Кунья, 60

ФОТО. Положил дубль. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Шотландия – Бразилия

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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