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Чемпионат мира
25 июня 2026, 02:32 | Обновлено 25 июня 2026, 04:02
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0

ВИДЕО. Как Кунья довел счет матча Шотландия – Бразилия до разгромного

Матеус Кунья забил третий гол селесао на 60-й минуте поединка 3-го тура ЧМ-2026

25 июня 2026, 02:32 | Обновлено 25 июня 2026, 04:02
78
0
ВИДЕО. Как Кунья довел счет матча Шотландия – Бразилия до разгромного
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья
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Сборная Бразилии забила третий гол в ворота Шотландии в матче 3-го тура группы С чемпионата мира 2026.

На 60-й минуте Матеус Кунья сделал счет 3:0 в пользу селесао. Ассист на Кунью отдал Бруно Гимараес, для которого это уже вторая голевая в этой встрече.

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Помимо Матеуса Куньи, в составе Бразилии также отличился Винисиус Жуниор – Вини оформил дубль в первом тайме.

У Куньи теперь три гола на ЧМ-2026. В предыдущем туре он дважды отличился в матче против Гаити (3:0).

Встреча между Шотландией и Бразилией стартовала 25 июня в 01:00 по Киеву на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс.

❗️ ВИДЕО. Как Кунья довел счет матча Шотландия – Бразилия до разгромного

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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