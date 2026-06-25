ВИДЕО. Как Кунья довел счет матча Шотландия – Бразилия до разгромного
Матеус Кунья забил третий гол селесао на 60-й минуте поединка 3-го тура ЧМ-2026
Сборная Бразилии забила третий гол в ворота Шотландии в матче 3-го тура группы С чемпионата мира 2026.
На 60-й минуте Матеус Кунья сделал счет 3:0 в пользу селесао. Ассист на Кунью отдал Бруно Гимараес, для которого это уже вторая голевая в этой встрече.
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Помимо Матеуса Куньи, в составе Бразилии также отличился Винисиус Жуниор – Вини оформил дубль в первом тайме.
У Куньи теперь три гола на ЧМ-2026. В предыдущем туре он дважды отличился в матче против Гаити (3:0).
Встреча между Шотландией и Бразилией стартовала 25 июня в 01:00 по Киеву на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс.
❗️ ВИДЕО. Как Кунья довел счет матча Шотландия – Бразилия до разгромного
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