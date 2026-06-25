Нападающий «Сандерленда» и сборной Гаити Вильсон Исидор заставил стадион взорваться эмоциями в матче третьего тура ЧМ-2026 против Марокко.

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Исидор на 43-й минуте нанес мощный удар из-за пределов штрафной площади и снял паутину с девятки ворот.

Супергол Вильсона во второй раз в матче вывел сборную Гаити вперед в противостоянии с марокканцами – 2:1.

Несмотря на все старания гаитян, результат этого матча никак не повлияет на их будущее на турнире: сборная уже точно финиширует четвертой.

ВИДЕО. Фантастика! Супергол Гаити в ворота Марокко вывел команду вперед

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine