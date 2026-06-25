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25 июня 2026, 02:02 | Обновлено 25 июня 2026, 02:06
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0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала свой роскошный отдых

Кристина Шацких набирается сил после рождения дочери

25 июня 2026, 02:02 | Обновлено 25 июня 2026, 02:06
151
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала свой роскошный отдых
Instagram. Кристина Шацких
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Жена полузащитника киевского «Динамо» и сборной Украины Николая ШапаренкоКристина Шацких – поделилась новыми фото с отдыха.

В Instagram Кристина опубликовала серию ярких кадров из роскошного отпуска. На снимках она позирует в стильных образах и показывает атмосферу красивого курортного отдыха.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В путешествие Шацких отправилась вместе с мамой (Олесей Шацких) и дочерью Мией, поэтому публикация получилась не только эффектной, но и семейной.

В комментариях подписчики засыпали Кристину комплиментами, отметив ее красоту, стиль и атмосферу отпуска.

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фото Кристина Шацких Николай Шапаренко сборная Украины по футболу Динамо Киев lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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