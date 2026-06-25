ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала свой роскошный отдых
Кристина Шацких набирается сил после рождения дочери
Жена полузащитника киевского «Динамо» и сборной Украины Николая Шапаренко – Кристина Шацких – поделилась новыми фото с отдыха.
В Instagram Кристина опубликовала серию ярких кадров из роскошного отпуска. На снимках она позирует в стильных образах и показывает атмосферу красивого курортного отдыха.
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В путешествие Шацких отправилась вместе с мамой (Олесей Шацких) и дочерью Мией, поэтому публикация получилась не только эффектной, но и семейной.
В комментариях подписчики засыпали Кристину комплиментами, отметив ее красоту, стиль и атмосферу отпуска.
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