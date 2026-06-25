С третьей попытки. Канада впервые вышла в плей-офф ЧМ: спасли голы
Разница забитых и пропущенных стала ключевым фактором в выходе канадцев в 1/16 финала
Сборная Канады впервые в истории пробилась в плей-офф чемпионата мира.
Будучи одним из хозяев турнира 2026 года, канадская команда финишировала второй в группе B и вышла в следующий раунд.
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На протяжении группового этапа Канада набрала 4 очка: ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), победа над Катаром (6:1) и поражение от Швейцарии (1:2).
Именно разгром Катара обеспечил сборной Канады второе место. Благодаря лучшей разнице голов канадцы опередили Боснию и Герцеговину, которая также набрала 4 очка.
В следующем раунде (1/16 финала) сборная Канады сыграет со вторым местом группы А, которое могут занять Южная Корея, Чехия или ЮАР.
Нынешний чемпионат мира стал третьим для Канады. Ранее она принимала участие в мундиалях 1986 и 2022 годов.
В обоих случаях канадцы завершали выступления на групповом этапе, не набрав ни одного очка.
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|6
|2
|Южная Корея
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|3
|3
|Чехия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|1
|4
|ЮАР
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|1
Статистика выступлений Канады на ЧМ-1986:
Статистика выступлений Канады на ЧМ-2022:
Инфографика:
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