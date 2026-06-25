С третьей попытки. Канада впервые вышла в плей-офф ЧМ: спасли голы

Сборная Канады впервые в истории пробилась в плей-офф чемпионата мира.

Будучи одним из хозяев турнира 2026 года, канадская команда финишировала второй в группе B и вышла в следующий раунд.

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На протяжении группового этапа Канада набрала 4 очка: ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), победа над Катаром (6:1) и поражение от Швейцарии (1:2).

Именно разгром Катара обеспечил сборной Канады второе место. Благодаря лучшей разнице голов канадцы опередили Боснию и Герцеговину, которая также набрала 4 очка.

В следующем раунде (1/16 финала) сборная Канады сыграет со вторым местом группы А, которое могут занять Южная Корея, Чехия или ЮАР.

Нынешний чемпионат мира стал третьим для Канады. Ранее она принимала участие в мундиалях 1986 и 2022 годов.

В обоих случаях канадцы завершали выступления на групповом этапе, не набрав ни одного очка.

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Мексика 2 2 0 0 3 - 0 19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея 11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 6 2 Южная Корея 2 1 0 1 2 - 2 19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея 12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 3 3 Чехия 2 0 1 1 2 - 3 18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР 12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 1 4 ЮАР 2 0 1 1 1 - 3 18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР 11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 1 Полная таблица

Статистика выступлений Канады на ЧМ-1986:

Статистика выступлений Канады на ЧМ-2022:

Инфографика: