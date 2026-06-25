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Чемпионат мира
25 июня 2026, 01:33 | Обновлено 25 июня 2026, 02:15
148
0

ФОТО. У Винисиус забрали дубль в матче с Шотландией. Что произошло?

Вини забил второй мяч после очередной ошибки в обороне, но гол отменили из-за фола

25 июня 2026, 01:33 | Обновлено 25 июня 2026, 02:15
148
0
ФОТО. У Винисиус забрали дубль в матче с Шотландией. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Винисиус Жуниор мог оформить дубль в матче 3-го тура группы С чемпионата мира 2026 Бразилия – Шотландия.

На 22-й минуте Вини снова воспользовался ошибкой обороны соперников, отобрав мяч у Джека Хендри, и поразил ворота соперников.

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Но после проверки VAR рефери не засчитал гол – судья на видеоповторе момента увидео фол Вини против Хендри.

Первый мяч в ворота Шотландии Винисиус забил на 7-й минуте. Тогда гол привез другой центрбек шотландцев – Скотт Маккенна.

ФОТО. У Винисиуса забрали дубль в матче с Шотландией. Что произошло?

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фото Винисиус Жуниор VAR ЧМ-2026 по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Бразилии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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