ФОТО. У Винисиус забрали дубль в матче с Шотландией. Что произошло?
Вини забил второй мяч после очередной ошибки в обороне, но гол отменили из-за фола
Винисиус Жуниор мог оформить дубль в матче 3-го тура группы С чемпионата мира 2026 Бразилия – Шотландия.
На 22-й минуте Вини снова воспользовался ошибкой обороны соперников, отобрав мяч у Джека Хендри, и поразил ворота соперников.
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Но после проверки VAR рефери не засчитал гол – судья на видеоповторе момента увидео фол Вини против Хендри.
Первый мяч в ворота Шотландии Винисиус забил на 7-й минуте. Тогда гол привез другой центрбек шотландцев – Скотт Маккенна.
ФОТО. У Винисиуса забрали дубль в матче с Шотландией. Что произошло?
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