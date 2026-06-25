ФОТО. У Винисиус забрали дубль в матче с Шотландией. Что произошло?

Винисиус Жуниор мог оформить дубль в матче 3-го тура группы С чемпионата мира 2026 Бразилия – Шотландия.

На 22-й минуте Вини снова воспользовался ошибкой обороны соперников, отобрав мяч у Джека Хендри, и поразил ворота соперников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Но после проверки VAR рефери не засчитал гол – судья на видеоповторе момента увидео фол Вини против Хендри.

Первый мяч в ворота Шотландии Винисиус забил на 7-й минуте. Тогда гол привез другой центрбек шотландцев – Скотт Маккенна.

ФОТО. У Винисиуса забрали дубль в матче с Шотландией. Что произошло?