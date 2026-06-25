Звездный бразильский вингер Винисиус Жуниор забил в третьем матче подряд на чемпионате мира 2026.

25 июня Винисиус отличился в ворота сборной Шотландии в поединке 3-го тура группы С. Вини открыл счет уже на 7-й минуте, 1:0 в пользу бразильцев.

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Шотландцы самостоятельно привезли себе гол – после передачи от гоклипера центрбек Скотт Маккенна потерял мяч, позволив Райану оформить перехват и отдать голевую на Винисиуса.

Бразилия и Шотландия начали очное противостояние в 01:00 по Киеву на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс.

❗️ ВИДЕО. Ужасная ошибка. Винисиус забил в ворота Шотландии уже на 7-й минуте