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Чемпионат мира
25 июня 2026, 01:13 | Обновлено 25 июня 2026, 01:21
158
0

ВИДЕО. Ужасная ошибка. Винисиус забил в ворота Шотландии уже на 7-й минуте

Звездный бразилец быстро сделал сделал счет 1:0 в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026

25 июня 2026, 01:13 | Обновлено 25 июня 2026, 01:21
158
0
ВИДЕО. Ужасная ошибка. Винисиус забил в ворота Шотландии уже на 7-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Звездный бразильский вингер Винисиус Жуниор забил в третьем матче подряд на чемпионате мира 2026.

25 июня Винисиус отличился в ворота сборной Шотландии в поединке 3-го тура группы С. Вини открыл счет уже на 7-й минуте, 1:0 в пользу бразильцев.

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Шотландцы самостоятельно привезли себе гол – после передачи от гоклипера центрбек Скотт Маккенна потерял мяч, позволив Райану оформить перехват и отдать голевую на Винисиуса.

Бразилия и Шотландия начали очное противостояние в 01:00 по Киеву на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс.

❗️ ВИДЕО. Ужасная ошибка. Винисиус забил в ворота Шотландии уже на 7-й минуте

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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