Сборная Гаити ярко начала поединок третьего тура ЧМ-2026 против Марокко, забив уже на 10-й минуте.

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Забили островитяне в эффектном стиле: Ленни Джозеф из «Ференцвароша» переправил мяч пяткой в сетку ворот.

Для сборной Гаити гол Джозефа стал первым на этом турнире, так как отличиться в матчах с Бразилией (0:3) и Шотландией (0:1) они не смогли.

Впрочем, этот гол не имеет турнирного значения – сборная Гаити уже потеряла все шансы на плей-офф и покинет турнир.

ВИДЕО. Сборная Гаити впервые забила на ЧМ-2026, шокировав Марокко

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine