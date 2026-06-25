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Чемпионат мира
25 июня 2026, 01:23 | Обновлено 25 июня 2026, 01:34
137
0

ВИДЕО. Сборная Гаити впервые забила на ЧМ-2026, шокировав Марокко

Элегантный удар пяткой в ​​исполнении Ленни Джозефа

25 июня 2026, 01:23 | Обновлено 25 июня 2026, 01:34
137
0
ВИДЕО. Сборная Гаити впервые забила на ЧМ-2026, шокировав Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Гаити ярко начала поединок третьего тура ЧМ-2026 против Марокко, забив уже на 10-й минуте.

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Забили островитяне в эффектном стиле: Ленни Джозеф из «Ференцвароша» переправил мяч пяткой в сетку ворот.

Для сборной Гаити гол Джозефа стал первым на этом турнире, так как отличиться в матчах с Бразилией (0:3) и Шотландией (0:1) они не смогли.

Впрочем, этот гол не имеет турнирного значения – сборная Гаити уже потеряла все шансы на плей-офф и покинет турнир.

ВИДЕО. Сборная Гаити впервые забила на ЧМ-2026, шокировав Марокко

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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