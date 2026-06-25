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25 июня 2026, 01:16 | Обновлено 25 июня 2026, 01:24
279
0

ФОТО. Жена Месси трогательно поздравила Лео с 39-летием

Антонела Роккуццо опубликовала теплое сообщение для легендарного аргентинца

25 июня 2026, 01:16 | Обновлено 25 июня 2026, 01:24
279
0
ФОТО. Жена Месси трогательно поздравила Лео с 39-летием
Instagram. Антонла Роккуццо и Лионель Месси
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Жена звездного аргентинского футболиста Лионеля МессиАнтонела Роккуццо – трогательно поздравила мужа с днем рождения.

24 июня легендарному нападающему сборной Аргентины и «Интер Майами» исполнилось 39 лет. По этому случаю Антонела опубликовала в Instagram серию семейных фото – от романтичных кадров с Лео до архивных снимков с детьми.

Роккуццо оставила очень теплое сообщение для Месси: «С днем рождения, любовь всей моей жизни. Желаю тебе быть очень счастливым сегодня и всегда. У нас уже есть все, что нам нужно, потому что у нас есть ты. Люблю тебя бесконечно», – написала Антонела.

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Сам Месси отреагировал на публикацию в комментариях: «Большое спасибо, жизнь моя. И я вас очень люблю! Какими же маленькими мы были…» – написал Лео.

Пост Антонелы быстро собрал миллионы лайков и тысячи комментариев. Болельщики, партнеры по команде и футбольные страницы массово поздравляют Месси с днем рождения, а сама публикация получилась очень семейной и атмосферной.

Месси и Антонела знакомы еще с детства. Пара поженилась в 2017 году в аргентинском Росарио и воспитывает троих сыновей – Тьяго, Матео и Чиро.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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