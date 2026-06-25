Марокко – Гаити. Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026

25 июня в 01:00 по киевскому времени начнётся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года в группе С, в котором сыграют сборные Марокко и Гаити.

Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы своих команд на эту игру.

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Гаити уже потеряла шансы на плей-офф и проведет свой последний матч на ЧМ-2026. А вот Марокко идет вторым и поборется за первую строчку.

Главный тренер сборной Марокко – Мохамед Уахби, в то время как Гаити тренирует француз Себастьян Минье.

Стали известны стартовые составы на матч Марокко – Гаити:

Марокко: Буну, Салах-Эддин, Риад, Хальхаль, Хакими, Эль-Айнауи, Амрабат, Сайбари, Эль-Ханнус, Диас, Эль-Кааби

Гаити: Пласид, Эксперьенс, Делькруа, Аде, Дюверн, Провиденс, Бельгард, Жан-Жак, Касимир, Жозеф, Исидор