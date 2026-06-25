Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марокко – Гаити. Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026
Чемпионат мира
25 июня 2026, 00:22 |
35
0

Марокко – Гаити. Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026

Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 начнется в 01:00 по киевскому времени

25 июня 2026, 00:22 |
35
0
Марокко – Гаити. Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

25 июня в 01:00 по киевскому времени начнётся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года в группе С, в котором сыграют сборные Марокко и Гаити.

Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы своих команд на эту игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гаити уже потеряла шансы на плей-офф и проведет свой последний матч на ЧМ-2026. А вот Марокко идет вторым и поборется за первую строчку.

Главный тренер сборной Марокко – Мохамед Уахби, в то время как Гаити тренирует француз Себастьян Минье.

Стали известны стартовые составы на матч Марокко – Гаити:

Марокко: Буну, Салах-Эддин, Риад, Хальхаль, Хакими, Эль-Айнауи, Амрабат, Сайбари, Эль-Ханнус, Диас, Эль-Кааби

Гаити: Пласид, Эксперьенс, Делькруа, Аде, Дюверн, Провиденс, Бельгард, Жан-Жак, Касимир, Жозеф, Исидор

По теме:
Шотландия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЮАР – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Марокко – Гаити
сборная Марокко по футболу сборная Гаити по футболу ЧМ-2026 по футболу стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матвей Пономаренко принял английский вызов
Футбол | 24 июня 2026, 08:43 7
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов

Нападающий принял участие в опросе на английском языке

Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы
Теннис | 24 июня 2026, 17:41 18
Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы
Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы

Элина снялась с соревнований из-за проблем с правым бедром

Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Футбол | 24.06.2026, 09:32
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Канада попрощалась с Ванкувером. Сборная Швейцарии выиграла группу В
Футбол | 24.06.2026, 23:56
Канада попрощалась с Ванкувером. Сборная Швейцарии выиграла группу В
Канада попрощалась с Ванкувером. Сборная Швейцарии выиграла группу В
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Бокс | 24.06.2026, 08:57
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
23.06.2026, 07:37 6
Бокс
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
24.06.2026, 07:25 4
Футбол
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
24.06.2026, 06:42 1
Бокс
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
23.06.2026, 03:50 11
Футбол
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
24.06.2026, 07:27 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 119
Футбол
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
23.06.2026, 14:44 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
24.06.2026, 07:14 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем