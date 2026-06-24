В матче третьего тура группы В чемпионата мира-2026 сборная Боснии и Герцеговины уверенно обыграла Катар – 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua



Окончательную точку в поединке на 81-й минуте поставил полузащитник Эрмин Махмич, который забил третий гол своей команды и фактически обеспечил победу боснийцам.



Ранее счет открыл Керим-Сем Алайбегович (29), после чего защитник катарцев Султан Аль-Браке срезал мяч в собственные ворота (34). До перерыва Хасан Аль-Хайдос сократил отставание, но во втором тайме Босния вновь увеличила преимущество.



ВИДЕО. Босния сняла интригу в матче с Катаром на ЧМ-2026