Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Босния сняла интригу в матче с Катаром на ЧМ-2026
Чемпионат мира
24 июня 2026, 23:51 |
189
0

ВИДЕО. Босния сняла интригу в матче с Катаром на ЧМ-2026

На 80-й минуте отличился Махмич

24 июня 2026, 23:51 |
189
0
ВИДЕО. Босния сняла интригу в матче с Катаром на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В матче третьего тура группы В чемпионата мира-2026 сборная Боснии и Герцеговины уверенно обыграла Катар – 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Окончательную точку в поединке на 81-й минуте поставил полузащитник Эрмин Махмич, который забил третий гол своей команды и фактически обеспечил победу боснийцам.

Ранее счет открыл Керим-Сем Алайбегович (29), после чего защитник катарцев Султан Аль-Браке срезал мяч в собственные ворота (34). До перерыва Хасан Аль-Хайдос сократил отставание, но во втором тайме Босния вновь увеличила преимущество.

ВИДЕО. Босния сняла интригу в матче с Катаром на ЧМ-2026

По теме:
Шотландия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЮАР – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Марокко – Гаити
Катар сборная Боснии и Герцеговины по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Футбол | 24 июня 2026, 07:27 12
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги

Руан Индио может переехать в Киев

А где Неймар? Обнародованы составы на матч ЧМ-2026 Шотландия – Бразилия
Футбол | 24 июня 2026, 23:58 0
А где Неймар? Обнародованы составы на матч ЧМ-2026 Шотландия – Бразилия
А где Неймар? Обнародованы составы на матч ЧМ-2026 Шотландия – Бразилия

Ней остался в резерве, поединок 3-го тура группы С начнется 25 июня в 01:00 по Киеву

Матвей Пономаренко принял английский вызов
Футбол | 24.06.2026, 08:43
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы
Теннис | 24.06.2026, 17:41
Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы
Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Футбол | 24.06.2026, 07:25
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
23.06.2026, 13:02 12
Футбол
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
23.06.2026, 14:44 2
Теннис
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 7
Футбол
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 22
Футбол
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 13
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
24.06.2026, 07:14 22
Футбол
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
23.06.2026, 12:15 5
Бокс
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
23.06.2026, 03:50 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем