«Забивает за мой любимый клуб». Милевский выбрал топ-бомбардира ЧМ-2026
Артем верит в Килиана Мбаппе
Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский дал прогноз на лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу 2026 года:
«Кто станет лучшим бомбардиром мундиаля? Килиан Мбаппе, потому что он очень-очень много забивает за мой любимый мадридский «Реал». Думаю, он должен стать лучшим бомбардиром турнира».
В сезоне 2025/26 Килиан Мбаппе провёл 44 матча на клубном уровне, отличившись 42 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. На чемпионате мира 2026 года нападающий забил уже 4 гола в двух матчах.
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