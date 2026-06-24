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  4. «Забивает за мой любимый клуб». Милевский выбрал топ-бомбардира ЧМ-2026
Чемпионат мира
24 июня 2026, 23:32 |
703
0

«Забивает за мой любимый клуб». Милевский выбрал топ-бомбардира ЧМ-2026

Артем верит в Килиана Мбаппе

24 июня 2026, 23:32 |
703
0
«Забивает за мой любимый клуб». Милевский выбрал топ-бомбардира ЧМ-2026
Артем Милевский
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Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский дал прогноз на лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу 2026 года:

«Кто станет лучшим бомбардиром мундиаля? Килиан Мбаппе, потому что он очень-очень много забивает за мой любимый мадридский «Реал». Думаю, он должен стать лучшим бомбардиром турнира».

В сезоне 2025/26 Килиан Мбаппе провёл 44 матча на клубном уровне, отличившись 42 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. На чемпионате мира 2026 года нападающий забил уже 4 гола в двух матчах.

Ранее Денис Бойко назвал победителя чемпионата мира 2026 года по футболу.

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Дмитрий Вус Источник: Instagram
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