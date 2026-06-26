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  4. В США задержали иранского футболиста, который хотел воевать против Америки
Чемпионат мира
26 июня 2026, 02:32 |
202
0

В США задержали иранского футболиста, который хотел воевать против Америки

Тареми столкнулся с трудностями перед матчем с Египтом

26 июня 2026, 02:32 |
202
0
В США задержали иранского футболиста, который хотел воевать против Америки
Getty Images/Global Images Ukraine. Мехди Тареми
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Сборная Ирана столкнулась с неожиданными трудностями накануне матча чемпионата мира-2026 против Египта. Команда была вынуждена перенести вылет из-за проблем с въездом в США у одного из лидеров национальной команды.

Как сообщает источник, в американском аэропорту задержали нападающего иранской сборной Мехди Тареми и помощника главного тренера Саида Алхои. Впоследствии обоих отпустили, а из-за инцидента делегация не смогла вылететь в запланированное время и была вынуждена отложить перелет.

В Федерации футбола Ирана подтвердили, что команда решила дождаться своих представителей, поэтому график подготовки к ближайшему матчу пришлось скорректировать.

Известно, что во время проведения чемпионата мира американская сторона применяет к иранской делегации особый режим передвижения. Ранее представителям сборной рекомендовали прибывать в США непосредственно перед матчами и покидать страну сразу после их завершения.

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сборная Ирана по футболу Мехди Тареми ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Reuters
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