В США задержали иранского футболиста, который хотел воевать против Америки

Сборная Ирана столкнулась с неожиданными трудностями накануне матча чемпионата мира-2026 против Египта. Команда была вынуждена перенести вылет из-за проблем с въездом в США у одного из лидеров национальной команды.

Как сообщает источник, в американском аэропорту задержали нападающего иранской сборной Мехди Тареми и помощника главного тренера Саида Алхои. Впоследствии обоих отпустили, а из-за инцидента делегация не смогла вылететь в запланированное время и была вынуждена отложить перелет.

В Федерации футбола Ирана подтвердили, что команда решила дождаться своих представителей, поэтому график подготовки к ближайшему матчу пришлось скорректировать.

Известно, что во время проведения чемпионата мира американская сторона применяет к иранской делегации особый режим передвижения. Ранее представителям сборной рекомендовали прибывать в США непосредственно перед матчами и покидать страну сразу после их завершения.