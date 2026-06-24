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  4. Победитель еврокубка. Челси начал переговоры по защитнику-французу
Англия
24 июня 2026, 23:27 |
399
0

Победитель еврокубка. Челси начал переговоры по защитнику-французу

Максанс Лакруа может покинуть Кристал Пэлас

24 июня 2026, 23:27 |
399
0
Победитель еврокубка. Челси начал переговоры по защитнику-французу
Getty Images/Global Images Ukraine. Максанс Лакруа
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Лондонский «Челси» интересуется французским центральным защитником лондонского «Кристал Пэлас» Максансом Лакруа, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «синие» уже начали предварительные переговоры о трансфере 26-летнего футболиста.

В сезоне 2025/26 Максанс Лакруа провёл 55 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» может продать Трево Чалобу.

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Максанс Лакруа Кристал Пэлас Челси трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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