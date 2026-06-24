Челси шокировал Ман Сити ценником на игрока сборной Франции

«Манчестер Сити» интересуется французским правым защитником лондонского «Челси» Мало Гюсто, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Однако, по информации источника, «синие» не слишком положительно относятся к идее продажи 23-летнего футболиста, поэтому установили на него ценник в размере 75 миллионов британских фунтов стерлингов.

В сезоне 2025/26 Мало Гюсто провёл 49 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее «Челси» определился со стоимостью Энцо Фернандеса.