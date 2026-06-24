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  4. Челси шокировал Ман Сити ценником на игрока сборной Франции
Англия
24 июня 2026, 23:43 |
952
0

Челси шокировал Ман Сити ценником на игрока сборной Франции

Мало Гюсто, по мнению синих, стоит 75 миллионов фунтов

24 июня 2026, 23:43 |
952
0
Челси шокировал Ман Сити ценником на игрока сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine
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«Манчестер Сити» интересуется французским правым защитником лондонского «Челси» Мало Гюсто, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Однако, по информации источника, «синие» не слишком положительно относятся к идее продажи 23-летнего футболиста, поэтому установили на него ценник в размере 75 миллионов британских фунтов стерлингов.

В сезоне 2025/26 Мало Гюсто провёл 49 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее «Челси» определился со стоимостью Энцо Фернандеса.

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Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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