Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Чехи на карту поставят все». Безус – о решающей борьбе в квартете А
Чемпионат мира
24 июня 2026, 22:14 | Обновлено 24 июня 2026, 23:17
644
1

«Чехи на карту поставят все». Безус – о решающей борьбе в квартете А

Эксперт считает, что Мексика будет первой, а вторую гарантированную путевку в 1/16-ю завоюет Корея

24 июня 2026, 22:14 | Обновлено 24 июня 2026, 23:17
644
1 Comments
«Чехи на карту поставят все». Безус – о решающей борьбе в квартете А
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Мексики
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

25 июня, когда в Киеве будет четыре часа утра на чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, матчи третьего тура группового раунда начнутся в группе А, в которой хозяева турнира и фавориты мексиканцы встретятся с Чехией, а Южная Корея будет противостоять Южной Африке.

Мексика уже обеспечила себе путевку в плей-офф, а вот за второе гарнированное место в 1/16-й развернется нешуточная борьба, в которой небольшое очковое преимущество есть у азиатской команды.

Своим видением этого соперничество эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Роман Безус.

– Несмотря на то, что Мексика уже вышла в плей-офф, можно не сомневаться, что и в последнем туре при поддержке трибун хозяева сделают все, чтобы закончить групповой раунд с максимальным результатом, – сказал Безус. – Их сопернику Чехии многие отдавали второе место, но в первых двух матчах подопечные Мирослава Коубека пока больше разочаровывают. Тем не менее, чехи поставят на карту все, чтобы зацепиться за плей-офф. Получится ли это у них после ничьей с Мексикой, сказать пока сложно. 1:1.

При этом, как мне кажется, была недооценена Южная Корея. Дисциплина и самоотдача у этой команды находится на высоком уровне. Да и по классу исполнителей она ни в чем не уступает, а может и превосходит южноафриканцев, которые, считаю, не дотягивают до того, чтобы быть представленными в 1/16 финала. Ставлю – 3:1 на Корею.

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Мексика 2 2 0 0 3 - 0 25.06.26 04:00 Чехия - Мексика19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 6
2 Южная Корея 2 1 0 1 2 - 2 25.06.26 04:00 ЮАР - Южная Корея19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 3
3 Чехия 2 0 1 1 2 - 3 25.06.26 04:00 Чехия - Мексика18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 1
4 ЮАР 2 0 1 1 1 - 3 25.06.26 04:00 ЮАР - Южная Корея18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 1
Полная таблица
По теме:
ВИДЕО. Безумный Манзамби. Швейцария забила второй гол Канаде
ВИДЕО. Швейцария открыла счет на старте второго тайма игры с Канадой
Бывший капитан сборной Украины оценил историческую победу над Бразилией
Роман Безус ЧМ-2026 по футболу сборная Мексики по футболу сборная Чехии по футболу сборная Южной Кореи по футболу сборная ЮАР по футболу Мнение эксперта эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы
Теннис | 24 июня 2026, 17:41 9
Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы
Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы

Элина снялась с соревнований из-за проблем с правым бедром

Барселона нашла альтернативу Хулиану Альваресу
Футбол | 24 июня 2026, 20:27 0
Барселона нашла альтернативу Хулиану Альваресу
Барселона нашла альтернативу Хулиану Альваресу

Микель Оярсабаль может оказаться на «Камп Ноу»

Матвей Пономаренко принял английский вызов
Футбол | 24.06.2026, 08:43
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
Футбол | 24.06.2026, 15:42
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Футбол | 24.06.2026, 10:23
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хто Корею недооцінив? Я її дуже навіть оцінив, купу гриваків поставив, що вона з групи вийде
Ответить
0
Популярные новости
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
23.06.2026, 07:37 6
Бокс
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
22.06.2026, 17:01 20
Теннис
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
23.06.2026, 08:49 18
Футбол
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
23.06.2026, 14:44 2
Теннис
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
24.06.2026, 07:25 4
Футбол
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
24.06.2026, 06:02
Бокс
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
24.06.2026, 08:02 4
Футбол
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
23.06.2026, 13:02 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем