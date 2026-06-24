«Чехи на карту поставят все». Безус – о решающей борьбе в квартете А
Эксперт считает, что Мексика будет первой, а вторую гарантированную путевку в 1/16-ю завоюет Корея
25 июня, когда в Киеве будет четыре часа утра на чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, матчи третьего тура группового раунда начнутся в группе А, в которой хозяева турнира и фавориты мексиканцы встретятся с Чехией, а Южная Корея будет противостоять Южной Африке.
Мексика уже обеспечила себе путевку в плей-офф, а вот за второе гарнированное место в 1/16-й развернется нешуточная борьба, в которой небольшое очковое преимущество есть у азиатской команды.
Своим видением этого соперничество эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Роман Безус.
– Несмотря на то, что Мексика уже вышла в плей-офф, можно не сомневаться, что и в последнем туре при поддержке трибун хозяева сделают все, чтобы закончить групповой раунд с максимальным результатом, – сказал Безус. – Их сопернику Чехии многие отдавали второе место, но в первых двух матчах подопечные Мирослава Коубека пока больше разочаровывают. Тем не менее, чехи поставят на карту все, чтобы зацепиться за плей-офф. Получится ли это у них после ничьей с Мексикой, сказать пока сложно. 1:1.
При этом, как мне кажется, была недооценена Южная Корея. Дисциплина и самоотдача у этой команды находится на высоком уровне. Да и по классу исполнителей она ни в чем не уступает, а может и превосходит южноафриканцев, которые, считаю, не дотягивают до того, чтобы быть представленными в 1/16 финала. Ставлю – 3:1 на Корею.
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|25.06.26 04:00 Чехия - Мексика19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|6
|2
|Южная Корея
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|25.06.26 04:00 ЮАР - Южная Корея19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|3
|3
|Чехия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|25.06.26 04:00 Чехия - Мексика18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|1
|4
|ЮАР
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|25.06.26 04:00 ЮАР - Южная Корея18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|1
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