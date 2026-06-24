«Чехи на карту поставят все». Безус – о решающей борьбе в квартете А

25 июня, когда в Киеве будет четыре часа утра на чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, матчи третьего тура группового раунда начнутся в группе А, в которой хозяева турнира и фавориты мексиканцы встретятся с Чехией, а Южная Корея будет противостоять Южной Африке.

Мексика уже обеспечила себе путевку в плей-офф, а вот за второе гарнированное место в 1/16-й развернется нешуточная борьба, в которой небольшое очковое преимущество есть у азиатской команды.

Своим видением этого соперничество эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Роман Безус.

– Несмотря на то, что Мексика уже вышла в плей-офф, можно не сомневаться, что и в последнем туре при поддержке трибун хозяева сделают все, чтобы закончить групповой раунд с максимальным результатом, – сказал Безус. – Их сопернику Чехии многие отдавали второе место, но в первых двух матчах подопечные Мирослава Коубека пока больше разочаровывают. Тем не менее, чехи поставят на карту все, чтобы зацепиться за плей-офф. Получится ли это у них после ничьей с Мексикой, сказать пока сложно. 1:1.

При этом, как мне кажется, была недооценена Южная Корея. Дисциплина и самоотдача у этой команды находится на высоком уровне. Да и по классу исполнителей она ни в чем не уступает, а может и превосходит южноафриканцев, которые, считаю, не дотягивают до того, чтобы быть представленными в 1/16 финала. Ставлю – 3:1 на Корею.