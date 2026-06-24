Клуб из Катара переманил экс-защитника сборной Италии

«Аль-Садд» из Катара договорился о переходе центрального защитника «Лацио» Алессио Романьоли за 3 миллиона евро. Документы готовы, устное соглашение достигнуто, осталось дождаться официального объявления.

Романьоли 31 год, его трансферная стоимость оценивается в 6 млн евро, а на пике она составляла 50 миллионов. Контракт с «Лацио» рассчитан до лета 2027 года.

Воспитанник «Ромы» также поиграл в «Сампдории» и «Милане». В прошлом сезоне Романьоли отметился одним голом в 37 поединках за «орлов». В сборной Италии футболист забил два мяча в 13 поединках.