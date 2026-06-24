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  4. Клуб из Катара переманил экс-защитника сборной Италии
Италия
24 июня 2026, 20:39 |
442
0

Клуб из Катара переманил экс-защитника сборной Италии

Алессио Романьоли меняет «Лацио» на «Аль-Садд»

24 июня 2026, 20:39 |
442
0
Клуб из Катара переманил экс-защитника сборной Италии
ФК Лацио. Алессио Романьоли
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«Аль-Садд» из Катара договорился о переходе центрального защитника «Лацио» Алессио Романьоли за 3 миллиона евро. Документы готовы, устное соглашение достигнуто, осталось дождаться официального объявления.

Романьоли 31 год, его трансферная стоимость оценивается в 6 млн евро, а на пике она составляла 50 миллионов. Контракт с «Лацио» рассчитан до лета 2027 года.

Воспитанник «Ромы» также поиграл в «Сампдории» и «Милане». В прошлом сезоне Романьоли отметился одним голом в 37 поединках за «орлов». В сборной Италии футболист забил два мяча в 13 поединках.

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Аль-Садд Алессио Романьоли Лацио Рома Рим Милан Сампдория Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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