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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 20:10 | Обновлено 24 июня 2026, 20:14
338
0

Шахтер и Полесье нацелились на форварда-легионера

Виталий Латурнус из «Актобе» попал на радары украинских клубов

24 июня 2026, 20:10 | Обновлено 24 июня 2026, 20:14
338
0
Шахтер и Полесье нацелились на форварда-легионера
Виталий Латурнус
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Казахский форвард «Актобе» Виталий Латурнус привлекает внимание «Шахтера» и «Полесья». Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».

По информации источника, донецкий и житомирский клубы держат 17-летнего футболиста на радарах, при этом о предложении пока речи не идет..

В прошедшем сезоне на счету Виталия Латурнуса 14 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 4 голами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Динамо нацелилось на Латурнуса.

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Даниил Кирияка Источник: Telegram
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