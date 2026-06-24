Шахтер и Полесье нацелились на форварда-легионера

Казахский форвард «Актобе» Виталий Латурнус привлекает внимание «Шахтера» и «Полесья». Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».

По информации источника, донецкий и житомирский клубы держат 17-летнего футболиста на радарах, при этом о предложении пока речи не идет..

В прошедшем сезоне на счету Виталия Латурнуса 14 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 4 голами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Динамо нацелилось на Латурнуса.