Швейцария – Канада. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы В ЧМ-2026 24 июня в 22:00
24 июня состоится матч третьего тура группы В чемпионата мира 2026 между сборными Швейцарии и Канады.
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе со Швейцарией и Канадой в группе В на чемпионате мира играют команды Боснии и Герцеговины и Катара.
Наставник Швейцарии – Мурат Якин. Сборную Канады возглавляет Джесси Марш.
Календарь матчей в группе В ЧМ-2026:
- 12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1
- 13.06. 22:00. Катар – Швейцария – 1:1
- 18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1
- 19.06. 01:00. Канада – Катар – 6:0
- 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар (3-й тур)
- 24.06. 22:00. Швейцария – Канада (3-й тур)
Швейцария – Канада. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|Группа В
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Канада
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|24.06.26 22:00 Швейцария - Канада19.06.26 Канада 6:0 Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|24.06.26 22:00 Швейцария - Канада18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина13.06.26 Катар 1:1 Швейцария
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|24.06.26 22:00 Босния и Герцеговина - Катар18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|1
|4
|Катар
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|24.06.26 22:00 Босния и Герцеговина - Катар19.06.26 Канада 6:0 Катар13.06.26 Катар 1:1 Швейцария
|1
|
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