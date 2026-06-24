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Чемпионат мира
Швейцария
24.06.2026 22:00 - : -
Канада
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Чемпионат мира
24 июня 2026, 19:35 | Обновлено 24 июня 2026, 20:08
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Швейцария – Канада. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы В ЧМ-2026 24 июня в 22:00

24 июня 2026, 19:35 | Обновлено 24 июня 2026, 20:08
99
0
Швейцария – Канада. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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24 июня состоится матч третьего тура группы В чемпионата мира 2026 между сборными Швейцарии и Канады.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе со Швейцарией и Канадой в группе В на чемпионате мира играют команды Боснии и Герцеговины и Катара.

Наставник Швейцарии – Мурат Якин. Сборную Канады возглавляет Джесси Марш.

Календарь матчей в группе В ЧМ-2026:

  • 12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1
  • 13.06. 22:00. Катар – Швейцария – 1:1
  • 18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1
  • 19.06. 01:00. Канада – Катар – 6:0
  • 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар (3-й тур)
  • 24.06. 22:00. Швейцария – Канада (3-й тур)

Швейцария – Канада. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа В Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Канада 2 1 1 0 7 - 1 24.06.26 22:00 Швейцария - Канада19.06.26 Канада 6:0 Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 4
2 Швейцария 2 1 1 0 5 - 2 24.06.26 22:00 Швейцария - Канада18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина13.06.26 Катар 1:1 Швейцария 4
3 Босния и Герцеговина 2 0 1 1 2 - 5 24.06.26 22:00 Босния и Герцеговина - Катар18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 1
4 Катар 2 0 1 1 1 - 7 24.06.26 22:00 Босния и Герцеговина - Катар19.06.26 Канада 6:0 Катар13.06.26 Катар 1:1 Швейцария 1
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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