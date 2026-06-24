24 июня состоится матч третьего тура группы В чемпионата мира 2026 между сборными Швейцарии и Канады.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере.

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Вместе со Швейцарией и Канадой в группе В на чемпионате мира играют команды Боснии и Герцеговины и Катара.

Наставник Швейцарии – Мурат Якин. Сборную Канады возглавляет Джесси Марш.

Календарь матчей в группе В ЧМ-2026:

12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

13.06. 22:00. Катар – Швейцария – 1:1

18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1

19.06. 01:00. Канада – Катар – 6:0

24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар (3-й тур)

24.06. 22:00. Швейцария – Канада (3-й тур)

Швейцария – Канада. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.