ЧУЙЧЕНКО – о Месси, Роналду и других звездах чемпионата мира

Экс-форвард «Полиграфтехники» («Александрии»), полтавской «Ворсклы» и харьковского «Металлиста» Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил фантастическую форму лидера сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира, а также высказался о других звездах на мундиале-2026.

– Сергей Александрович, что скажете о Лионеле Месси, который с 18 забитыми мячами стал лучшим голеадором в истории чемпионатов мира?

– Знаете, чему я не удивляюсь? Тому, что Месси как был лидером сборной Аргентины, так и остался им. Лионель тогда забивал, и сейчас забивает. Месси стабильно забивает.

Выделяются его уровень, техника, дриблинг и умение забивать. Месси – это футболист от Бога. Он умеет все в футболе. Я считаю, что аргентинец еще какие-то рекорды побьет.

– Интересно, сколько еще Месси может забить на этом мундиале?

– Аргентине предстоит сыграть еще один матч группового раунда, а затем будет плей-офф. При любом раскладе у него будет еще две игры однозначно. Так что, я думаю, Месси еще забьет на этом чемпионате мира.

– И Криштиану Роналду, кстати, уже отличился дублем на этом чемпионате мира.

– Я надеюсь, что Роналду в следующих матчах снова покажет хорошие результаты. Я думаю, что у Криштиану тоже есть шанс побороться за звание лучшего голеадора чемпионата мира.

– Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе также показывают фантастическую результативность на этом мундиале.

– Эти два футболиста показывали эту результативность и на клубном уровне. Они молодые, и у них все впереди. Я не удивляюсь тому, какую результативность Мбаппе и Холанд показывают.

Они и должны такую статистику показывать. У сборной Франции состав прекрасный. Я считаю, что Мбаппе чуть-чуть полегче, чем Холанду, который играет за Норвегию.

– Месси, Роналду, Холанд и Мбаппе будут бороться за звание лучшего голеадора мундиаля?

– Да! А еще есть Харри Кейн из сборной Англии.

– Есть еще Винисиус из сборной Бразилии. Тоже может?

– Тяжело сказать. Винисиус вряд ли станет лучшим голеадором чемпионата мира.

– Но Кейн может стать лучшим голеадором мундиаля?

– Кейн тоже должен побороться, хоть ему и будет сложнее. А там уже будет видно.

– А вообще какие сборные считаете фаворитами на чемпионате мира?

– Франция и Испания являются фаворитами. Французы или испанцы должны выиграть чемпионат мира. Это моя точка зрения. А там уже посмотрим.

– То есть французы или испанцы, по вашему мнению, имеют больше всего шансов победить на чемпионате мира?

– Да-да! Однозначно. Я так считаю. А там уже посмотрим, как сыграют.