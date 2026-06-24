ЧУЙЧЕНКО – о Месси, Роналду и других звездах чемпионата мира
Бывший футболист оценил выступление звезд сборных Аргентины, Португалии, Франции, Норвегии
Экс-форвард «Полиграфтехники» («Александрии»), полтавской «Ворсклы» и харьковского «Металлиста» Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил фантастическую форму лидера сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира, а также высказался о других звездах на мундиале-2026.
– Сергей Александрович, что скажете о Лионеле Месси, который с 18 забитыми мячами стал лучшим голеадором в истории чемпионатов мира?
– Знаете, чему я не удивляюсь? Тому, что Месси как был лидером сборной Аргентины, так и остался им. Лионель тогда забивал, и сейчас забивает. Месси стабильно забивает.
Выделяются его уровень, техника, дриблинг и умение забивать. Месси – это футболист от Бога. Он умеет все в футболе. Я считаю, что аргентинец еще какие-то рекорды побьет.
– Интересно, сколько еще Месси может забить на этом мундиале?
– Аргентине предстоит сыграть еще один матч группового раунда, а затем будет плей-офф. При любом раскладе у него будет еще две игры однозначно. Так что, я думаю, Месси еще забьет на этом чемпионате мира.
– И Криштиану Роналду, кстати, уже отличился дублем на этом чемпионате мира.
– Я надеюсь, что Роналду в следующих матчах снова покажет хорошие результаты. Я думаю, что у Криштиану тоже есть шанс побороться за звание лучшего голеадора чемпионата мира.
– Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе также показывают фантастическую результативность на этом мундиале.
– Эти два футболиста показывали эту результативность и на клубном уровне. Они молодые, и у них все впереди. Я не удивляюсь тому, какую результативность Мбаппе и Холанд показывают.
Они и должны такую статистику показывать. У сборной Франции состав прекрасный. Я считаю, что Мбаппе чуть-чуть полегче, чем Холанду, который играет за Норвегию.
– Месси, Роналду, Холанд и Мбаппе будут бороться за звание лучшего голеадора мундиаля?
– Да! А еще есть Харри Кейн из сборной Англии.
– Есть еще Винисиус из сборной Бразилии. Тоже может?
– Тяжело сказать. Винисиус вряд ли станет лучшим голеадором чемпионата мира.
– Но Кейн может стать лучшим голеадором мундиаля?
– Кейн тоже должен побороться, хоть ему и будет сложнее. А там уже будет видно.
– А вообще какие сборные считаете фаворитами на чемпионате мира?
– Франция и Испания являются фаворитами. Французы или испанцы должны выиграть чемпионат мира. Это моя точка зрения. А там уже посмотрим.
– То есть французы или испанцы, по вашему мнению, имеют больше всего шансов победить на чемпионате мира?
– Да-да! Однозначно. Я так считаю. А там уже посмотрим, как сыграют.
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