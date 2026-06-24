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Major League Soccer
24 июня 2026, 19:44 | Обновлено 24 июня 2026, 20:05
603
0

Месси высказался о возможном завершении карьеры

Аргентинец не спешит вешать бутсы на гвоздь

24 июня 2026, 19:44 | Обновлено 24 июня 2026, 20:05
603
0
Месси высказался о возможном завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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39-летний нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о своём будущем.

«Буду ли я продолжать играть или завершу карьеру? Не знаю. Честно говоря, сейчас я об этом не думаю. Это кажется ещё довольно отдаленным, но, как я уже говорил, я живу сегодняшним днём и сосредоточен на настоящем.

Да, да... Я ещё некоторое время буду продолжать играть. Пока смогу приносить пользу, буду чувствовать себя хорошо физически и помогать своим партнерам по команде... я буду продолжать выходить на поле», – сказал Месси.

На ЧМ-2026 аргентинец уже побил рекорд Мирослава Клозе по количеству забитых голов. На счету Месси 18 голов на чемпионатах мира.

В текущем сезоне американской MLS Лионель забил 13 голов и отдал 7 голевых передач в 16 матчах за «Интер Майами». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS) сборная Аргентины по футболу завершение карьеры
Андрей Плыгун Источник: Tribal Football
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