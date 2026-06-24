Месси высказался о возможном завершении карьеры

39-летний нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о своём будущем.

«Буду ли я продолжать играть или завершу карьеру? Не знаю. Честно говоря, сейчас я об этом не думаю. Это кажется ещё довольно отдаленным, но, как я уже говорил, я живу сегодняшним днём и сосредоточен на настоящем.

Да, да... Я ещё некоторое время буду продолжать играть. Пока смогу приносить пользу, буду чувствовать себя хорошо физически и помогать своим партнерам по команде... я буду продолжать выходить на поле», – сказал Месси.