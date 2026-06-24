Мунгенге обратился к ПСЖ после объявления о трансфере в Динамо

Французский форвард Пьер Мунгенге официально покинул ПСЖ и перебрался в киевское «Динамо», к которому присоединился на правах свободного агента.

Талантливый 18-летний нападающий обратился к парижскому клубу, в составе которого выступал с июля 2021 года. Француз защищал цвета U-17, U-19 и первой команды:

«После пяти лет в «Пари Сен-Жермен» пришло время попрощаться. Хочу поблагодарить всех тренеров и наставников, с которыми я работал за это время, моих товарищей по команде и, конечно же, болельщиков.

Здесь я пережил много замечательных моментов и для меня было честью представлять эти цвета. Спасибо за всё. Парижанин на всю жизнь», – сообщил Пьер.

В прошлом сезоне Мунгенге провел 35 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Француз дебютировал за первую команду 2 мая в игре против «Лорьяна» (2:2).