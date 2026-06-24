Укранский тренер мог трудоустроится за границей, но помешала война
Владимир Мазяр имел предложение из Азербайджана
Известный украинский тренер Владимир Мазяр признался, что имел предложение трудоустроиться в Азербайджане, но не смог уехать за границу из-за войны в Украине.
– Владимир Иванович, появилась информация, что вы возглавили любительскую команду из Судовой Вишни. Соответствует ли она действительности?
– Я не возглавил команду Судовой Вишни. Я просто консультирую.
– После ухода из Сечи Добряны у вас были предложения профессиональных команд?
– У меня было конкретное предложение из Азербайджана. Но сами понимаете, что в такое время я невыездной, поэтому сейчас работаю в колледже и помогаю там, – сказал Мазяр.
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