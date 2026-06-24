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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 16:11 | Обновлено 24 июня 2026, 17:07
433
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Укранский тренер мог трудоустроится за границей, но помешала война

Владимир Мазяр имел предложение из Азербайджана

24 июня 2026, 16:11 | Обновлено 24 июня 2026, 17:07
433
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Укранский тренер мог трудоустроится за границей, но помешала война
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Известный украинский тренер Владимир Мазяр признался, что имел предложение трудоустроиться в Азербайджане, но не смог уехать за границу из-за войны в Украине.

– Владимир Иванович, появилась информация, что вы возглавили любительскую команду из Судовой Вишни. Соответствует ли она действительности?

– Я не возглавил команду Судовой Вишни. Я просто консультирую.

– После ухода из Сечи Добряны у вас были предложения профессиональных команд?

– У меня было конкретное предложение из Азербайджана. Но сами понимаете, что в такое время я невыездной, поэтому сейчас работаю в колледже и помогаю там, – сказал Мазяр.

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Владимир Мазяр чемпионат Азербайджана по футболу назначение тренера российско-украинская война
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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