ОФИЦИАЛЬНО. Украинский тренер неожиданно вернулся к работе

Украинский тренер Сергей Зайцев официально возглавил ФК Металлург Запорожья после провального сезона клуба в Первой лиге Украины. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, в тренерском штабе Зайцева также будут работать Андрей Зубченко, Руслан Галигузов и Максим Савватиев. Специалисты подписали контракты сроком 1 год.

«Желаем Сергею Зайцеву и его помощникам успехов во главе «Металлурга», – лаконично говорится в сообщении.

В сезоне 2025/26 ФК Металлург Запорожья занял последнюю строчку Первой лиги Украины и снизился в классе. Подопечные Сергея Зайцева в новом сезоне будут играть во Второй лиге Украины.