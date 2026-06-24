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Украина. Вторая лига
24 июня 2026, 08:43 |
1637
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ОФИЦИАЛЬНО. Украинский тренер неожиданно вернулся к работе

Сергей Зайцев официально возглавил ФК Металлург Запорожья

24 июня 2026, 08:43 |
1637
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ОФИЦИАЛЬНО. Украинский тренер неожиданно вернулся к работе
ФК Металлург Запорожье
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Украинский тренер Сергей Зайцев официально возглавил ФК Металлург Запорожья после провального сезона клуба в Первой лиге Украины. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, в тренерском штабе Зайцева также будут работать Андрей Зубченко, Руслан Галигузов и Максим Савватиев. Специалисты подписали контракты сроком 1 год.

«Желаем Сергею Зайцеву и его помощникам успехов во главе «Металлурга», – лаконично говорится в сообщении.

В сезоне 2025/26 ФК Металлург Запорожья занял последнюю строчку Первой лиги Украины и снизился в классе. Подопечные Сергея Зайцева в новом сезоне будут играть во Второй лиге Украины.

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Металлург Запорожье Вторая лига Украины Сергей Зайцев чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлург Запорожье
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