ОФИЦИАЛЬНО. Украинский тренер неожиданно вернулся к работе
Сергей Зайцев официально возглавил ФК Металлург Запорожья
Украинский тренер Сергей Зайцев официально возглавил ФК Металлург Запорожья после провального сезона клуба в Первой лиге Украины. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, в тренерском штабе Зайцева также будут работать Андрей Зубченко, Руслан Галигузов и Максим Савватиев. Специалисты подписали контракты сроком 1 год.
«Желаем Сергею Зайцеву и его помощникам успехов во главе «Металлурга», – лаконично говорится в сообщении.
В сезоне 2025/26 ФК Металлург Запорожья занял последнюю строчку Первой лиги Украины и снизился в классе. Подопечные Сергея Зайцева в новом сезоне будут играть во Второй лиге Украины.
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