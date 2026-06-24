Новый грандголеадор. Все голы Лионеля Месси на мировых чемпионатах

Недолго продержалось двоевластие на бомбардирском Олимпе чемпионатов мира. Доселе, то есть до ЧМ-2026, лучшим голеадором Мундиалей был форвард сборной Германии Мирослав Клозе, на счету которого было 16 точных ударов. Однако уже после двух стартовых туров ЧМ-2026 легендарный нападающий Бундестим оказался лишенным этого негласного титула.

И лишил Миро негласного титула именно тот, кто и должен был – один из лучших футболистов в истории мирового футбола, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

В стартовом поединке нынешнего Мундиаля капитан «альбиселесте» оформил хет-трик в ворота сборной Алжира, тем самым сравнявшись с Клозе в историческом голевом реестре.

А уже в следующем поединке – против сборной Австрии – гениальный аргентинец сразу на два мяча опередил экс-форварда Маншафт. И, по всей видимости, на достигнутом свежеиспеченный лучший бомбардир мировых первенств останавливаться не собирается.

Посему мы спешим рассказать о каждом забитом мяче Лео на мировых первенствах. Показательно, что между первым взятием ворот на ЧМ имени Лео и пока что последним прошло аж целых двадцать лет. А он все еще в потрясающей форме.

Первый гол

ЧМ-2006

Аргентина – Сербия и Черногория – 6:0

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Этот матч группового этапа чемпионата мира в Германии стал дебютным поединком на Мундиале для юного Лионеля Месси. Интересно, что в той игре он появился на поле не со стартового свистка, а лишь на 74-й минуте, когда судьба матча уже была решена. Тем не менее, 18-летний форвард сборной Аргентины очень активно провел выделенное ему время. Спустя 14 минут после выхода на замену Месси отличился своим дебютным забитым мячом на ЧМ. И сделал это нападающий «небесно-белых» в отличном стиле. Ту голевую комбинацию сотворили звездные партнеры Месси по нападению – Креспо и Тевес. Эрнан сыграл накоротке с Карлосом, а тот пробросил мяч на линию штрафной площади, куда набегал Месси. Лео принял мяч «рабочей» левой ногой, однако пробивал правой. Пробивал хоть и в ближний угол, однако удар получился очень сильным и точным, и голкипер балканцев не сумел совладать с этим выстрелом. Вот так зажглась новая звезда чемпионатов мира. И, кстати, так вот Лионель Месси стал самым молодым голеадором сборной Аргентины в ее славной истории.

Второй гол

ЧМ-2014

Аргентина – Босния и Герцеговина – 2:1

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Второй гол Лео Месси на чемпионатах мира пришлось ждать долго: целых восемь лет. Так получилось, что на ЧМ-2010 не блистала ни сборная Аргентины, ни Лионель. А вот на следующем Мундиале Лео, уже не только безоговорочный лидер, но и капитан своей команды, проявился во всей своей красе. В поединке, проходящем на легендарной «Маракане», счет был открыт уже на третьей минуте игры. Не повезло защитнику боснийцев Колашинацу, который срезал мяч в свои ворота. А на 66-й минуте игры отличился Месси. С передачи своего кума и друга Агуэро. На подступах к штрафной площади соперника Лео отдал передачу на Куна, тот вернул мяч Лео, который сместился в штрафную зону, и метров с 15-ти обводящим ударом закрутил мяч в правый от голкипера угол ворот.

Третий гол

ЧМ-2014

Аргентина – Иран – 1:0

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Далеко не лучший матч и Месси, и сборной Аргентины. Если судить строго по хронологии событий, то иранцы в том поединке были, как минимум, не хуже своих именитых оппонентов. Подопечные Карлуша Кейруша не только удачно и грамотно оборонялись, но и проводили весьма успешные контрвыпады. В одном из таких выпадов (во втором тайме) судья матча Мажич мог назначать пенальти в ворота аргентинцев, однако простил фаворита. И когда казалось, что поединок так и завершится нулевой ничьей, свое весомое слово сказал король Лео: на первой добавленной ко времени второго тайма минуте ему удался шикарный удар метров с 25-ти. Голкипер оппонентов к такому повороту событий оказался не готов.

Четвертый гол

ЧМ-2014

Аргентина – Нигерия – 3:2

В этом поединке Месси забил сразу два мяча. Первый – уже в самом дебюте поединка. Этот гол получился, в определенном смысле, несколько курьезным. Курьезным он получился, в первую очередь потому, что мяч после удара Ди Марии в ближний угол сначала угодил в штангу ворот, затем в голкипера, а потом снова в каркас. А уже потом отлетел в поле, где мяч подкараулил капитан сборной Аргентины. В том эпизоде у ворот нигерийцев была настоящая куча мала: сразу четыре игрока находились на линии ворот. Однако Месси сумел пробить эту защитную линию. Ему удался очень точный удар под перекладину.

Пятый гол

ЧМ-2014

Аргентина – Нигерия – 3:2

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А вот второй мяч Лео в ворота нигерийцев получился по-настоящему красивым. На последней минуте первого тайма Аргентина заработала право на штрафной удар. С позиции правого вингера. Понятное дело, что штрафной взялся исполнять капитан «альбиселесте». И исполнил он судейский приговор отменно. Лео закрутил мяч над стенкой прямо в левый угол, без шансов для голкипера. Вратарь даже не пытался парировать этот мяч, а просто провел его взглядом. Хотя, если уж говорить откровенно, то в этом случае стоит признать не только мастерство Месси, но и ошибку голкипера сборной Нигерии при построении стенки.

Шестой гол

ЧМ-2018

Аргентина – Нигерия – 2:1

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Блестяще начав удачный для сборной Аргентины бразильский Мундиаль, на стадиях плей-офф Лео так и не удалось отличиться. Хотя в последствии он и был признан лучшим игроком того первенства. Но чемпионом мира он тогда так и не стал: отложил этот вопрос на следующий турнир. Однако следующий мировой форум стал провальным для Месси и компании. Лео сумел отличиться лишь одним забитым мячом. И снова он оставил свой автограф в воротах сборной Нигерии. Месси отличился на 14 минуте встречи. Ему ассистировал Банега, выполнивший отличную длинную передачу со своей половины поля. Месси элегантно принял мяч буквально на линии штрафной площади, принял левой ногой, точнее бедром, пробросил мяч вперед, оторвавшись от защитника, и третьим касанием своей рабочей ногой точно пробил в дальний нижний угол ворот.

Седьмой гол

ЧМ-2022

Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2

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Звездный час звездного Лео Месси на ЧМ-2022 начинался с сенсационного поражения аравийцам. Хотя для Аргентины в этой игре все началось неплохо. Защитник саудитов снес в своей штрафной площади Паредеса, и арбитр незамедлительно указал на «точку». Месси четко исполнил одиннадцатиметровый удар, разведя голкипера и мяч по разным углам.

Восьмой гол

ЧМ-2022

Аргентина – Мексика – 2:0

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Очень сложно складывался поединок второго тура для аргентинцев. В случае неудачи в игре против сборной Мексики Лео сотоварищи рисковали пролететь мимо плей-офф. Однако в итоге не пролетели. На 64 минуте Аргентина таки нашла брешь в оборонительных порядках «ацтеков». И брешь эту нашел Месси. Он получил низовую поперечную передачу от Ди Марии с правого крыла атаки, и, находясь по центру ворот, точным низовым ударом из-за пределов штрафной площади отправил мяч прямехонько в левый от голкипера угол ворот.

Девятый гол

ЧМ-2022

Аргентина – Австралия 2:1

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Знаковый матч для 35-летнего Месси: тысячный (!) в его профессиональной карьере. И вот на этот знаковый матч припадает еще одно знаковое событие для легендарного Лео: его первый гол за сборную в плей-офф чемпионатов мира. Еще со знакового: забив австралийцам, Месси превзошел по числу забитых мячей еще одну легенду сборной Аргентины – Диего Марадону. Ну, а сам мяч в ворота сборной Австралии для Месси получился рабочим: Макалистер делал передачу на Отаменди, но передача оказалась настолько сильной, что Отаменди не смог укротить мяч. От защитника сфера отскочила к Лео, который в пределах штрафной площади сильным ударом отправил мяч в дальний нижний угол ворот.

Десятый гол

ЧМ-2022

Аргентина – Нидерланды – 2:2 (4:3 по пенальти)

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Очень сложный поединок четвертьфинала для Аргентины, хотя поначалу он складывался удачно для Месси и его партнеров по сборной. На 73-й минуте Месси четко реализовал пенальти, назначенный за фол Думфриса против Акуньи. Лео с «точки» сильно и точно пробил в верхний угол ворот. Таким образом, он сравнялся по забитым мячам на Мундиалях с легендарным аргентинским форвардом Батистутой.

Одиннадцатый гол

ЧМ-2022

Аргентина – Хорватия – 3:0

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В отличие от четвертьфинального поединка, полуфинал катарского Мундиаля для Аргентины сложился визуально просто. Аргентинцы без особых проблем одолели действующих вице-чемпионов мира – хорватов. Свой «посильный» вклад в эту победу внес и Месси. На 34 минуте он четко реализовал пенальти: сильнейшим ударом в правый верхний угол ворот Доминика Ливаковича.

Двенадцатый гол

ЧМ-2022

Аргентина – Франция – 3:3 (4:2 по пенальти)

Второй финал чемпионатов мира для Месси, и в этот раз удачный. В игре против сборной Франции Аргентина стала чемпионом мира. Капитан «альбиселесте» в том памятном поединке отличился дублем. Первый гол в ворота Уго Льориса Месси забил с пенальти. Французский кипер бросился в один угол, а аргентинский бомбардир отправил мяч в противоположный угол ворот.

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Тринадцатый гол

ЧМ-2022

Аргентина – Франция – 3:3 (4:2 по пенальти)

В том блестящем финале столкнулись два гения мирового футбола: аргентинец Месси и француз Мбаппе. Аргентина своей игрой заслуживала на трофей в основное время, но Килиан был сильно против. В итоге все решилось в серии послематчевых пенальти. А до этого, во втором экстра-тайме, Лео забил, казалось, победный гол действующим чемпионам мира: капитан аргентинцев оперативно сыграл на добивании после того, как Льорис справился с ударом в упор от Лаутаро. Однако французы все равно перевели игру в серию пенальти, и уже там Аргентина была однозначно лучше.

Четырнадцатый гол

ЧМ-2026

Аргентина – Алжир – 3:0

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А это уже дела сегодняшние. Дебютный поединок сборной Аргентины на нынешнем Мундиале для Месси получился настоящим бенефисом: на счету капитана – сразу три забитых мяча. Это первый хет-трик Месси на чемпионатах мира. Первый гол в ворота алжирцев, которые защищал Зидан-младший, получился и красивым, и динамичным. На 17 минуте Лео получил низовую передачу от Де Пауля, еще с центрального круга, и по центру ворот ринулся на оппонентов. Те начали пятится, словно от прокаженного. Не входя в штрафную площадь, и практически не поднимая взгляд на ворота, Месси с левой сильно пробил в правый от себя угол ворот. Люка Зидан задел мяч рукой, но отбить этот сильный верховой удар все равно не смог. Таким образом, Месси сравнялся с Мбаппе по голам на Мундиалях.

Пятнадцатый гол

ЧМ-2026

Аргентина – Алжир – 3:0

А вот и второй гол Месси алжирцам. Случился он на 60 минуте игры. И уже не был столь красивым и динамичным, как первый. Хотя, как говорят классики, некрасивых забитых мячей не бывает. Месси просто оказался в нужное время в нужном месте: он подкараулил отскок от голкипера и переправил мяч метров с шести в пустой угол ворот.

Шестнадцатый гол

ЧМ-2026

Аргентина – Алжир – 3:0

Вот он, знаменательный момент для Месси: капитан сборной Аргентины по числу забитых мячей на Мундиалях стал на один уровень с Клозе. Третий гол Месси в ворота сборной Алжира стал для Лео 16-м на мировых первенствах. Где-то по ту сторону экрана великий бомбардир Бундестим наверняка вздохнул с сожалением. Этот гол Лео можно считать его классикой: сильный обводящий удар в дальний нижний угол ворот, без шансов для голкипера. Кстати, этот мяч стал для Месси шестым, забитым из-за пределов штрафной площади. В подобном ключе больше не забивал никто.

Семнадцатый гол

ЧМ-2026

Аргентина – Австрия – 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Снова мог быть хет-трик в исполнении аргентинского звездного ветерана, однако на девятой минуте матча против австрийцев Месси не реализовал пенальти. Тем не менее, Лео очень быстро реабилитировался за свою оплошность с «точки». На 38 минуте матча аргентинцы разогнали шикарную атаку. Акцент этой атаки переместился из правого фланга на левый. Оттуда Медина прострелил в штрафную площадь. На Тьяго. Но тот вместо удара мастерски пропустил мяч на набегающего Месси, и Лео сильным ударом в противоход голкиперу отправил мяч в угол ворот. Все, рекорд Клозе повержен.

Восемнадцатый гол

ЧМ-2026

Аргентина – Австрия – 2:0

На пятой добавленной минуте ко времени второго тайма Лионель Месси забил второй гол в ворота австрийцев, оторвавшись от Клозе уже на два точных удара. В этот раз королю Лео не пришлось особо напрягаться: он просто точным ударом «закончил» неудачный выход Альвареса на свидание с голкипером.