Мирон Маркевич назвал главное разочарование ЧМ-2026
Тренер выделил сборную Уругвая
Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал сборную, которая больше всего разочаровала его на чемпионате мира 2026 года.
– Какая национальная сборная стала для вас настоящим разочарованием на турнире этого года?
– Это Уругвай.
Уругвай неудачно начал мундиаль – команда разделила очки с Саудовской Аравией и Кабо-Верде, где была явным аутсайдером. В финальном матче в группе команда проиграла Испании и покинула турнир.
Ранее Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.
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