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Чемпионат мира
29 июня 2026, 09:02 |
2103
0

Мирон Маркевич назвал главное разочарование ЧМ-2026

Тренер выделил сборную Уругвая

29 июня 2026, 09:02 |
2103
0
Мирон Маркевич назвал главное разочарование ЧМ-2026
ФК Карпаты. Мирон Маркевич
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал сборную, которая больше всего разочаровала его на чемпионате мира 2026 года.

– Какая национальная сборная стала для вас настоящим разочарованием на турнире этого года?

– Это Уругвай.

Уругвай неудачно начал мундиаль – команда разделила очки с Саудовской Аравией и Кабо-Верде, где была явным аутсайдером. В финальном матче в группе команда проиграла Испании и покинула турнир.

Ранее Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.

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Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
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