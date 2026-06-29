Мирон Маркевич назвал главное разочарование ЧМ-2026

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал сборную, которая больше всего разочаровала его на чемпионате мира 2026 года.

– Какая национальная сборная стала для вас настоящим разочарованием на турнире этого года?

– Это Уругвай.

Уругвай неудачно начал мундиаль – команда разделила очки с Саудовской Аравией и Кабо-Верде, где была явным аутсайдером. В финальном матче в группе команда проиграла Испании и покинула турнир.

Ранее Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.