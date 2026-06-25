Денис БОЙКО: «Для Суркисов это – больно. Они вкладывают деньги»

Воспитанник Динамо и бывший вратарь киевлян Денис Бойко считает, что братья Суркисы, несмотря на проблемы команды, действительно волнуются о судьбе клуба.

«Я – воспитанник Динамо, и когда команда занимает любое место, кроме первого, мне больно смотреть на это. Но нужно смотреть не только на команду, но и на клуб в целом. Если везде будут работать те, кто лучше, чем работники Шахтера, Полесья и других клубов, то все это даст результат. А игра команды – это финал работы всего клуба».

«И владельцам Динамо нужно не только на состав посмотреть, а и на себя. Но я думаю, что для владельцев 4-е место – это больно. Все-таки они вкладывают большие деньги во время войны».

«Для возвращения к победам нужно пересмотреть всю систему работы клуба», – сказал Бойко.