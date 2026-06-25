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  4. Денис БОЙКО: «Для Суркисов это – больно. Они вкладывают деньги»
Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 16:46 | Обновлено 25 июня 2026, 16:53
1068
0

Денис БОЙКО: «Для Суркисов это – больно. Они вкладывают деньги»

Бывший вратарь считает, что Григорий и Игорь Суркисы беспокоятся о судьбе Динамо

25 июня 2026, 16:46 | Обновлено 25 июня 2026, 16:53
1068
0
Денис БОЙКО: «Для Суркисов это – больно. Они вкладывают деньги»
ФК Динамо Киев
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Воспитанник Динамо и бывший вратарь киевлян Денис Бойко считает, что братья Суркисы, несмотря на проблемы команды, действительно волнуются о судьбе клуба.

«Я – воспитанник Динамо, и когда команда занимает любое место, кроме первого, мне больно смотреть на это. Но нужно смотреть не только на команду, но и на клуб в целом. Если везде будут работать те, кто лучше, чем работники Шахтера, Полесья и других клубов, то все это даст результат. А игра команды – это финал работы всего клуба».

«И владельцам Динамо нужно не только на состав посмотреть, а и на себя. Но я думаю, что для владельцев 4-е место – это больно. Все-таки они вкладывают большие деньги во время войны».

«Для возвращения к победам нужно пересмотреть всю систему работы клуба», – сказал Бойко.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига Игорь Суркис Григорий Суркис Денис Бойко
Иван Зинченко Источник: YouTube
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