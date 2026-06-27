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  4. Денис БОЙКО: «Ракицкий много помогает армии. Об этом просто не знают»
Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 20:14 |
606
3

Денис БОЙКО: «Ракицкий много помогает армии. Об этом просто не знают»

Бойко отметил помощь от Ракицкого

27 июня 2026, 20:14 |
606
3 Comments
Денис БОЙКО: «Ракицкий много помогает армии. Об этом просто не знают»
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий
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Бывший вратарь Динамо Денис Бойко рассказал о том, что экс-игрок Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий много помогает украинской армии, но не афиширует это.

«Есть поддержка и помощь непубличная от многих людей. Назову фамилию Ракицкого. На него много хейта было, но то, как он помогает – он делает это в основном непублично. Никто не знает, как и куда он ездит и как помогает военным».

«Помогает разным приютам. Ярослав – пример ответственности, но непубличной. И никто особо не знает», – сказал Бойко.

Ракицкий завершил карьеру по итогам минувшего сезона.

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Денис Бойко Ярослав Ракицкий Динамо Киев российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: Денис Бойко
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Комментарии 3
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Чому ж не публічно? Все як на долоні, навіть фотки є..з блокпосту з сепарами.
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-2
Только зениту известно какой армии помогает вата 
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-3
Питання тільки якій....???
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-3
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