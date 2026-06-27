Денис БОЙКО: «Ракицкий много помогает армии. Об этом просто не знают»
Бойко отметил помощь от Ракицкого
Бывший вратарь Динамо Денис Бойко рассказал о том, что экс-игрок Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий много помогает украинской армии, но не афиширует это.
«Есть поддержка и помощь непубличная от многих людей. Назову фамилию Ракицкого. На него много хейта было, но то, как он помогает – он делает это в основном непублично. Никто не знает, как и куда он ездит и как помогает военным».
«Помогает разным приютам. Ярослав – пример ответственности, но непубличной. И никто особо не знает», – сказал Бойко.
Ракицкий завершил карьеру по итогам минувшего сезона.
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