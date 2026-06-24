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  4. Чижевский рассказал, как будет компенсировать кадровые потери Агробизнеса
Украина. Первая лига
24 июня 2026, 14:13 | Обновлено 24 июня 2026, 14:18
314
0

Чижевский рассказал, как будет компенсировать кадровые потери Агробизнеса

Летом команду из Волочиска оставили несколько ведущих игроков

24 июня 2026, 14:13 | Обновлено 24 июня 2026, 14:18
314
0
Чижевский рассказал, как будет компенсировать кадровые потери Агробизнеса
ФК Агробизнес
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Агробизнес начал подготовку к новому сезону. Летом команду Первой лиги покинули защитник Иван Гаврушко, полузащитник Роман Кузьмин, Роман Толочко и Богдан Шмигельский.

О том, кем в клубе планируют их заменить, Sport.ua рассказал главный тренер аграриев Александр Чижевский.

«Прежде всего хочу сказать, что в Агробизнесе будут играть те, кто действительно хочет защищать цвет клуба. Больше игрового времени получат футболисты, которые раньше имели меньше практики. Кроме того, рассчитываем по меньшей мере на трех новичков. Всех потенциальных новобранцев будем просматривать в тренировочном процессе. Кто подойдет команде, тот и останется», – отметил Чижевский.

«Агробизнес» мог выйти в УПЛ, но уступил «Кудровке» в переходных матчах.

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Александр Чижевский Агробизнес Первая лига Украины трансферы инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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