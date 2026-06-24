Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проблема для Трубина? Тоттенхэм договорился с бывшим вратарём МЮ
Англия
24 июня 2026, 15:39 |
151
0

Проблема для Трубина? Тоттенхэм договорился с бывшим вратарём МЮ

Дубравка подпишет контракт в качестве свободного агента

24 июня 2026, 15:39 |
151
0
Проблема для Трубина? Тоттенхэм договорился с бывшим вратарём МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Дубравка
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Лондонский «Тоттенхэм» договорился об условиях сотрудничества с бывшим вратарём «Бернли», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» Мартином Дубравкой.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, 37-летний словацкий вратарь перейдет в состав «шпор» на правах свободного агента. Также отмечается, что команду покинет основной вратарь Гульельмо Викарио.

Ранее СМИ сообщали, что «Тоттенхэм» хочет приобрести вратаря «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина. Учитывая возраст и статус Дубравки, он вряд ли будет претендовать на роль первого номера команды.

В прошлом сезоне Мартин пропустил 71 гол в 35 матчах за «Бернли» во всех турнирах. На счету словака четыре «сухих» матча.

По теме:
В клубе АПЛ объяснили выбор нового главного тренера
Аарон РЭМЗИ: «Это честь и привилегия»
50 млн евро. Челси с Интером устроили аукцион за игрока-открытие Аталанты
Мартин Дубравка Анатолий Трубин Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Бернли Бенфика чемпионат Португалии по футболу Гульельмо Викарио
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Бокс | 24 июня 2026, 08:57 0
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком

Бенавидес не готов к противостоянию с украинцем

ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
Футбол | 24 июня 2026, 07:14 8
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу

«Лехию» покинули Сарнавский, Дячук и Царенко

ФОТО. Жена звезды сборной Украины очаровала нежным образом
Футбол | 24.06.2026, 08:23
ФОТО. Жена звезды сборной Украины очаровала нежным образом
ФОТО. Жена звезды сборной Украины очаровала нежным образом
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Футбол | 24.06.2026, 08:02
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
ЛЕОНИД БУРЯК: «Фишка Месси в том, что он каждый год...»
Футбол | 24.06.2026, 14:32
ЛЕОНИД БУРЯК: «Фишка Месси в том, что он каждый год...»
ЛЕОНИД БУРЯК: «Фишка Месси в том, что он каждый год...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Усик определился со следующим соперником и местом боя
22.06.2026, 09:48 31
Бокс
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
23.06.2026, 12:15 5
Бокс
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
22.06.2026, 09:07 14
Футбол
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
23.06.2026, 13:02 8
Футбол
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
22.06.2026, 17:01 20
Теннис
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 30
Футбол
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
22.06.2026, 10:22 8
Футбол
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
23.06.2026, 07:37 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем