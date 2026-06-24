Проблема для Трубина? Тоттенхэм договорился с бывшим вратарём МЮ
Дубравка подпишет контракт в качестве свободного агента
Лондонский «Тоттенхэм» договорился об условиях сотрудничества с бывшим вратарём «Бернли», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» Мартином Дубравкой.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, 37-летний словацкий вратарь перейдет в состав «шпор» на правах свободного агента. Также отмечается, что команду покинет основной вратарь Гульельмо Викарио.
Ранее СМИ сообщали, что «Тоттенхэм» хочет приобрести вратаря «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина. Учитывая возраст и статус Дубравки, он вряд ли будет претендовать на роль первого номера команды.
В прошлом сезоне Мартин пропустил 71 гол в 35 матчах за «Бернли» во всех турнирах. На счету словака четыре «сухих» матча.
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