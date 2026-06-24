Источник: Руководство Реала склоняется к продаже Винисиуса
Суперзвезда «сливочных» выдвинул клубу слишком высокие условия по новому контракту
Мадридский «Реал» не может договориться с 25-летним вингером сборной Бразилии Винисиусом Жуниором об условиях нового контракта.
Действующий контракт с игроком истекает через год. Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон, сам бразилец не против остаться в Мадриде, но хочет слишком высокую зарплату. Руководство клуба может позволить себе такие расходы, но пока не считает, что футболист заслуживает таких уступок.
Отмечается, что судьба Винисиуса в «Реале» пока является определенной на 100 процентов, однако клуб готов рассмотреть предложения о продаже футболиста этим летом. Если продлить с ним контракт не получится, то уже через полгода вингер сможет самостоятельно договариваться о переходе в другой клуб на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Винисиус провел в составе «бланкос» 53 матча, отличившись 22 забитыми голами и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 140 млн евро.
🚨En el Real Madrid la sensación es que la renovación de Vinicius es cada vez más improbable.— Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) June 24, 2026
Florentino podría acceder a las exigencias económicas del brasileño, pero ahora mismo no es ésa la decisión.
En el club, intuyen que puede aparecer un equipo este verano que pueda… pic.twitter.com/na6hjPjstN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В 1/16 финала вышли Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия, Колумбия
Влада Зинченко показала милый летний фотосет