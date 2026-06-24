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Испания
24 июня 2026, 14:34 | Обновлено 24 июня 2026, 14:35
868
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Источник: Руководство Реала склоняется к продаже Винисиуса

Суперзвезда «сливочных» выдвинул клубу слишком высокие условия по новому контракту

24 июня 2026, 14:34 | Обновлено 24 июня 2026, 14:35
868
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Источник: Руководство Реала склоняется к продаже Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Мадридский «Реал» не может договориться с 25-летним вингером сборной Бразилии Винисиусом Жуниором об условиях нового контракта.

Действующий контракт с игроком истекает через год. Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон, сам бразилец не против остаться в Мадриде, но хочет слишком высокую зарплату. Руководство клуба может позволить себе такие расходы, но пока не считает, что футболист заслуживает таких уступок.

Отмечается, что судьба Винисиуса в «Реале» пока является определенной на 100 процентов, однако клуб готов рассмотреть предложения о продаже футболиста этим летом. Если продлить с ним контракт не получится, то уже через полгода вингер сможет самостоятельно договариваться о переходе в другой клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Винисиус провел в составе «бланкос» 53 матча, отличившись 22 забитыми голами и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 140 млн евро.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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В Бенфіку, бо там його улюблений прапорець
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