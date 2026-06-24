ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр продлил контракты с двумя футболистами
Владислав Мороз и Николай Миронюк подписали контракты до 2029 года
«Эпицентр» продлил контракты с двумя украинскими футболистами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новые соглашения были подписаны с центральным защитником Владиславом Морозом и хавбеком Николаем Миронюком. Оба контракта рассчитаны до лета 2029 года.
В прошедшем сезоне на счету Владислава Мороза 20 матчей на клубном уровне, 1 гол и 1 голевая передача. Миронюк на поле вышел 30 раз, 3 раза забил и 4 раза ассистировал.
Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» попрощался с защитником.
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