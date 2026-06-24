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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 13:08 | Обновлено 24 июня 2026, 13:24
413
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр продлил контракты с двумя футболистами

Владислав Мороз и Николай Миронюк подписали контракты до 2029 года

24 июня 2026, 13:08 | Обновлено 24 июня 2026, 13:24
413
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр продлил контракты с двумя футболистами
Эпицентр
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«Эпицентр» продлил контракты с двумя украинскими футболистами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новые соглашения были подписаны с центральным защитником Владиславом Морозом и хавбеком Николаем Миронюком. Оба контракта рассчитаны до лета 2029 года.

В прошедшем сезоне на счету Владислава Мороза 20 матчей на клубном уровне, 1 гол и 1 голевая передача. Миронюк на поле вышел 30 раз, 3 раза забил и 4 раза ассистировал.

Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» попрощался с защитником.

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продление контракта Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владислав Мороз Николай Миронюк
Даниил Кирияка Источник: ФК Эпицентр
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