ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник покинул клуб Премьер-лиги свободным агентом

Опытный фланговый защитник Владимир Танчик и «Эпицентр» решили не продлевать контракт, срок которого истекает 30 июня.

Пресс-служба клуба Премьер-лиги обратился к 34-летнему футболисту, который защищал цвета каменец-подольского клуба с сентября 2024 года:

«Подходит к завершению сотрудничество с Владимиром Танчиком. В нашем клубе защитник провел 26 матчей, в которых порадовал болельщиков двумя голами и тремя результативными передачами.

«Эпицентр» признателен Владимиру за совместную работу! Желаем не останавливаться и двигаться только вперед!» – сообщила пресс-служба клуба.

На протяжении своей карьеры украинец защищал цвета в частности одесского «Черноморца», харьковского «Металлиста», львовских «Карпат». Выступал в чемпионатах Польши и Венгрии.