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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник покинул клуб Премьер-лиги свободным агентом
Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 12:22 |
703
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник покинул клуб Премьер-лиги свободным агентом

«Эпицентр» сообщил о прекращении сотрудничества с защитником Владимиром Танчиком

23 июня 2026, 12:22 |
703
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник покинул клуб Премьер-лиги свободным агентом
ФК Эпицентр. Владимир Танчик
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Опытный фланговый защитник Владимир Танчик и «Эпицентр» решили не продлевать контракт, срок которого истекает 30 июня.

Пресс-служба клуба Премьер-лиги обратился к 34-летнему футболисту, который защищал цвета каменец-подольского клуба с сентября 2024 года:

«Подходит к завершению сотрудничество с Владимиром Танчиком. В нашем клубе защитник провел 26 матчей, в которых порадовал болельщиков двумя голами и тремя результативными передачами.

«Эпицентр» признателен Владимиру за совместную работу! Желаем не останавливаться и двигаться только вперед!» – сообщила пресс-служба клуба.

На протяжении своей карьеры украинец защищал цвета в частности одесского «Черноморца», харьковского «Металлиста», львовских «Карпат». Выступал в чемпионатах Польши и Венгрии.

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Эпицентр Каменец-Подольский Владимир Танчик трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: ФК Эпицентр
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