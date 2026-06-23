ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник покинул клуб Премьер-лиги свободным агентом
«Эпицентр» сообщил о прекращении сотрудничества с защитником Владимиром Танчиком
Опытный фланговый защитник Владимир Танчик и «Эпицентр» решили не продлевать контракт, срок которого истекает 30 июня.
Пресс-служба клуба Премьер-лиги обратился к 34-летнему футболисту, который защищал цвета каменец-подольского клуба с сентября 2024 года:
«Подходит к завершению сотрудничество с Владимиром Танчиком. В нашем клубе защитник провел 26 матчей, в которых порадовал болельщиков двумя голами и тремя результативными передачами.
«Эпицентр» признателен Владимиру за совместную работу! Желаем не останавливаться и двигаться только вперед!» – сообщила пресс-служба клуба.
На протяжении своей карьеры украинец защищал цвета в частности одесского «Черноморца», харьковского «Металлиста», львовских «Карпат». Выступал в чемпионатах Польши и Венгрии.
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