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  4. ВИДЕО. Роналду разозлился из-за Месси и оценил победу над Узбекистаном
Чемпионат мира
24 июня 2026, 12:11 | Обновлено 24 июня 2026, 12:35
251
0

ВИДЕО. Роналду разозлился из-за Месси и оценил победу над Узбекистаном

Португальский форвард отличился дублем в матче группового этапа ЧМ

24 июня 2026, 12:11 | Обновлено 24 июня 2026, 12:35
251
0
ВИДЕО. Роналду разозлился из-за Месси и оценил победу над Узбекистаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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После феерического разгрома сборной Узбекистана со счётом 5:0 и своего дубля капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел к прессе. Но вместо спокойного интервью журналисты получили максимально резкий и эмоциональный отпор!

Криштиану откровенно раздражали постоянные попытки сравнить его с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе, а также жестокая критика в адрес его возраста после первого тура чемпионата мира 2026 года.

ВИДЕО. Роналду разозлился из-за Месси и оценил победу у над Узбекистаном

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Криштиану Роналду ЧМ-2026 по футболу видео сборная Португалии по футболу сборная Узбекистана по футболу Лионель Месси
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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