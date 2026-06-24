ВИДЕО. Роналду разозлился из-за Месси и оценил победу над Узбекистаном

После феерического разгрома сборной Узбекистана со счётом 5:0 и своего дубля капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел к прессе. Но вместо спокойного интервью журналисты получили максимально резкий и эмоциональный отпор!

Криштиану откровенно раздражали постоянные попытки сравнить его с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе, а также жестокая критика в адрес его возраста после первого тура чемпионата мира 2026 года.

ВИДЕО. Роналду разозлился из-за Месси и оценил победу у над Узбекистаном