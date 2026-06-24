Чемпионат мира24 июня 2026, 12:11 | Обновлено 24 июня 2026, 12:35
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ВИДЕО. Роналду разозлился из-за Месси и оценил победу над Узбекистаном
Португальский форвард отличился дублем в матче группового этапа ЧМ
24 июня 2026, 12:11 | Обновлено 24 июня 2026, 12:35
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После феерического разгрома сборной Узбекистана со счётом 5:0 и своего дубля капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел к прессе. Но вместо спокойного интервью журналисты получили максимально резкий и эмоциональный отпор!
Криштиану откровенно раздражали постоянные попытки сравнить его с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе, а также жестокая критика в адрес его возраста после первого тура чемпионата мира 2026 года.
ВИДЕО. Роналду разозлился из-за Месси и оценил победу у над Узбекистаном
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