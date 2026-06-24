Эквадор - Германия. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира

Немцы вопросы по плей-офф уже закрыли, Нагельсманн может спокойно ротировать состав и дать лидерам отдохнуть. А вот Эквадору отступать некуда – нужна только победа. Эти 0:0 из Кюрасао, которые их тогда устраивали, здесь не пройдут – им придется рисковать, лезть вперед.

В Эквадоре сейчас вообще ситуация – врагу не пожелаешь. За два матча не забили ни одного гола, затронули всего одно очко. В 2006-м они вышли в 1/8-м, но когда это было? Чтобы повторить этот успех, нужно прыгнуть выше головы и победить Германию.

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Но камон, немцы перед этим разбили Кюрасао 7:1 и показали характер Кот-д'Ивуара. Таблица прижала эквадорцев к стене. Даже если Германия выйдет резервным составом, для такой команды как сборная Эквадора, они все равно слишком мощный соперник.

Главная проблема – это уровень атаки самих эквадорцев. Два «сухих» матча подряд. Вся надежда Эквадора – на Валенсию. Он лучший бомбардир в истории сборной и опытный волк, видевший не один чемпионат мира. Но давайте честно: ему уже 36 лет. И он еще главная фигура в атаке сборной.

Команда еще может как-то закрыться и отбиться от более слабых соперников – победы в товарищеских матчах над Гватемалой и Саудовской Аравией, конечно, немного прибавили оптимизма, – но где они, а где Германия? Команда Бекасесе забила 1 гол в 4 официальных матчах. С чем здесь выходить против немцев?

Германия в первых двух матчах забила 9 голов. Даже если будет ротация, атака у немцев безумная: у Вирца 6 голов в последних матчах, у Мусиалы – 5. Голов в этом матче точно хватит. Эквадору нужна только победа, отсидеться в бороне все 90 минут не получится. Так что они будут открываться, для немцев это шанс.

Телевизор 2,5 за 1,85 на betking выглядит интересным вариантом. Может, стоит попробовать даже ТВ 3 за 2,50.