Шотландия – Бразилия. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира

В третьем туре группы С судьба первого места будет разыгрываться в матче Шотландия – Бразилия. К этому противостоянию европейцы подходят на третьей строчке с тремя очками в активе, а южноамериканцы – на первом с четырьмя.

На старте турнира бразильцы несколько удивили всех в игре против Марокко (1:1). И речь даже не в потере очков против весьма крепкого и «кусачего» соперника, а в том качестве игры, которое показали «селесао». С подобным футболом бразильцам вряд ли светит что-то более существенное на турнире, чем выход максимум в четвертьфинал. Однако уже во втором своем матче пятикратные чемпионы планеты уверенно разбили скромную сборную Гаити (3:0), чем как минимум на время заставили скептиков замолкнуть.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Шотландия в стартовом туре минимально справилась с гаитянами (1:0), а во втором – также минимально проиграла марокканцам (0:1). Теоретически существует вероятность, что выйти в плей-офф с третьего места европейцы могут даже с таким показателем, проиграв Бразилии. Но в целом для комфортной уверенности обеих соперников устроит и ничья. Де-факто раздел очков – это «золотая акция» для обеих соперников, но если Шотландию этот результат устроит безусловно, то вот Бразилии все-таки необходимо больше задумываться исключительно о победе.

Дело в том, что любой финиш в группе, кроме первого места, способен создать серьезные проблемы для «селесао» в плей-офф. Если Бразилия окажется второй, то высока вероятность, что уже в 1/16 финала южноамериканцам придется играть против Нидерландов. А если пятикратные чемпионы и вовсе окажутся третьими и все-таки пройдут дальше по турнирной сетке, то в плей-офф их первым же соперником может оказаться Франция, Германия или Мексика. В то же время при выходе в 1/16 финала с первого места бразильцам теоретически «светят» куда менее грозные оппоненты – Япония или Швеция.

Плюс ко всему первое место позволит Бразилии получить чуть больше времени на отдых перед началом поединков плей-офф и лучшую логистику по США, что с учетом географического разброса стадионов ЧМ-2026 также весьма существенно и позволит сэкономить силы футболистов непосредственно на игру, а не на перелеты.

Поэтому вряд ли Бразилия будет настраиваться на ничью в матче с Шотландией. Это как раз тот случай, когда риск видится делом благородным, и нужно будет пробовать сыграть именно на победу. Собственно, по-другому бразильцы никогда и не умели.

Другой вопрос, что в матче с шотландцами «селесао» придется как следует попотеть. Команда Стива Кларка в предыдущих двух поединках ЧМ-2026 уже продемонстрировала, как умеет выстраивать «стену» у своих ворот, делая футбольный матч максимально прагматичным и малозрелищным. Справляться с низким блоком соперника Бразилии всегда довольно непросто, так как это потребует максимальной концентрации при каждом действии на чужой половине поля, где обрезка практически равна шансу на острую контратаку для оппонента.

Класса у Бразилии, чтобы обыграть шотландцев, точно хватает. Равно как и мотивации должно быть в избытке. Поэтому ожидаем победу «селесао», но вряд ли матч будет богатым на голы и моменты. В лучшем (для нейтрального зрителя) случае можно рассчитывать на 2:1 в пользу Бразилии, в худшем – на минимальную победу южноамериканцев со счетом 1:0.