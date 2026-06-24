Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Они далеко зайдут». Прогноз Маркевича на матч ЧМ Бразилия – Шотландия
Чемпионат мира
24 июня 2026, 11:35 | Обновлено 24 июня 2026, 12:23
791
0

«Они далеко зайдут». Прогноз Маркевича на матч ЧМ Бразилия – Шотландия

Известный тренер считает, что бразильцам в поединке с шотландами будет очень непросто

24 июня 2026, 11:35 | Обновлено 24 июня 2026, 12:23
791
0
«Они далеко зайдут». Прогноз Маркевича на матч ЧМ Бразилия – Шотландия
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сегодня, 24 июня на чемпионате мира начнутся матчи третьего тура, после которых станет известно, кто присоединится к Мексике, США, Германии, Аргентине, Франции, Норвегии и Колумбии в поединках 1/16 финала.

Одной из таких сборных, без сомнения, должна стать сборная Бразилии, которая сейчас возглавляет группу C. Впрочем, подопечные Карло Анчелотти могут завершить первый этап и на третьем месте, если проиграют Шотландии, а Марокко, в свою очередь, не проиграет Гаити.

Мирон Маркевич – архитектор атакующего футбола Украины, более 25 лет в футболе, более 1000 матчей в качестве тренера, вывел «Днепр» в финал Лиги Европы, бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking.

У меня складывается впечатление, что Бразилия на этом турнире еще раскачивается. Пока подопечные Карло Анчелотти демонстрируют не лучшие свои игры. Показательным в этом плане, возможно, станет поединок против Шотландии, в котором бразильцам, в принципе, нужно побеждать, чтобы занять первое место в своей группе и выходить на более слабого оппонента в плей-офф. Иначе на стадии 1/16-й в соперники можно получить Нидерланды или, к примеру, Францию.

Я практически не сомневаюсь, что бразильцы еще наберут обороты. Сейчас, на мой взгляд, команда действует сбалансировано, даже осторожно, стараясь, как можно качественнее сыграть в обороне, чтобы избежать пожаров. А в плане атак и результативности, как я сказал, мы еще увидим настоящую Бразилию. Они далеко зайдут, я бы даже сказал в полуфинал, а может, выйдут и в финал.

Что касается предстоящего матча, то встретятся два разных стиля и это вызывает определенный интерес. Шотландцам, чтобы попасть в плей-офф желательно как минимум не проиграть. По мастерству они уступают сопернику, поэтому их шанс будет в контригре, качественном исполнении стандартных положений. Шотландцы дисциплинированы, хорошо готовы физически. Уверен, что бразильцам будет очень непросто. Тем не менее, класс игроков позволит южноамериканцам дожать оппонента. Предположу, что Бразилия забьет по одному мячу в каждом из таймов. 2:0.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тренер сборной Ганы: «Судья VAR взял отпуск или пошел за кофе. Где он?»
Нетоксичный Роналду как предвестник чуда. Сборная Португалии – команда
Анчелотти сообщил, смогут ли Рафинья и Неймар сыграть против Шотландии
ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Шотландии по футболу Карло Анчелотти прогнозы Мирона Маркевича эксклюзив статьи Мнение эксперта
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Теннис | 23 июня 2026, 20:55 12
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга

Элина в трех сетах справилась с Людмилой Самсоновой в стартовом матче пятисотника

Стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Мунгенге с Динамо
Футбол | 24 июня 2026, 11:33 0
Стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Мунгенге с Динамо
Стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Мунгенге с Динамо

Француз подпишет соглашение на три года

«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
Бокс | 23.06.2026, 12:15
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Футбол | 24.06.2026, 09:32
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Бокс | 24.06.2026, 04:05
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину
Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину
22.06.2026, 12:51
Футбол
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
22.06.2026, 14:06 9
Бокс
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
23.06.2026, 07:37 6
Бокс
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 22
Футбол
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
23.06.2026, 14:44 2
Теннис
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
22.06.2026, 10:22 8
Футбол
Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо
Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо
22.06.2026, 08:02 11
Футбол
Чемпион предупредил Верховена: Тебе не нужен бой. Усик – король реваншей
Чемпион предупредил Верховена: Тебе не нужен бой. Усик – король реваншей
23.06.2026, 01:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем