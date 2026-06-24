«Они далеко зайдут». Прогноз Маркевича на матч ЧМ Бразилия – Шотландия

Сегодня, 24 июня на чемпионате мира начнутся матчи третьего тура, после которых станет известно, кто присоединится к Мексике, США, Германии, Аргентине, Франции, Норвегии и Колумбии в поединках 1/16 финала.

Одной из таких сборных, без сомнения, должна стать сборная Бразилии, которая сейчас возглавляет группу C. Впрочем, подопечные Карло Анчелотти могут завершить первый этап и на третьем месте, если проиграют Шотландии, а Марокко, в свою очередь, не проиграет Гаити.

Мирон Маркевич – архитектор атакующего футбола Украины, более 25 лет в футболе, более 1000 матчей в качестве тренера, вывел «Днепр» в финал Лиги Европы, бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking.

У меня складывается впечатление, что Бразилия на этом турнире еще раскачивается. Пока подопечные Карло Анчелотти демонстрируют не лучшие свои игры. Показательным в этом плане, возможно, станет поединок против Шотландии, в котором бразильцам, в принципе, нужно побеждать, чтобы занять первое место в своей группе и выходить на более слабого оппонента в плей-офф. Иначе на стадии 1/16-й в соперники можно получить Нидерланды или, к примеру, Францию.

Я практически не сомневаюсь, что бразильцы еще наберут обороты. Сейчас, на мой взгляд, команда действует сбалансировано, даже осторожно, стараясь, как можно качественнее сыграть в обороне, чтобы избежать пожаров. А в плане атак и результативности, как я сказал, мы еще увидим настоящую Бразилию. Они далеко зайдут, я бы даже сказал в полуфинал, а может, выйдут и в финал.

Что касается предстоящего матча, то встретятся два разных стиля и это вызывает определенный интерес. Шотландцам, чтобы попасть в плей-офф желательно как минимум не проиграть. По мастерству они уступают сопернику, поэтому их шанс будет в контригре, качественном исполнении стандартных положений. Шотландцы дисциплинированы, хорошо готовы физически. Уверен, что бразильцам будет очень непросто. Тем не менее, класс игроков позволит южноамериканцам дожать оппонента. Предположу, что Бразилия забьет по одному мячу в каждом из таймов. 2:0.