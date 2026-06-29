Переход защитника ЦСКА Софии и национальной сборной Косово по футболу Лумбарда Делловы в киевское «Динамо» на данный момент фактически заморожен.

По информации источника, косовский нападающий Батон Забергджа из «Харькова» рассказал Деллове «неприятные истории» о жизни в Украине, что повлияло на решение игрока не торопиться с переездом.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.