Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
Деллова не перейдет в клуб из-за Забергджа
Переход защитника ЦСКА Софии и национальной сборной Косово по футболу Лумбарда Делловы в киевское «Динамо» на данный момент фактически заморожен.
По информации источника, косовский нападающий Батон Забергджа из «Харькова» рассказал Деллове «неприятные истории» о жизни в Украине, что повлияло на решение игрока не торопиться с переездом.
Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.
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насправді Забергджа розповів , яке то дніщенський клуб , чим і зірвав пенамо трансфер . Батон красень ;)