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  4. Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 06:02 |
2745
2

Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника

Деллова не перейдет в клуб из-за Забергджа

29 июня 2026, 06:02 |
2745
2 Comments
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
Getty Images/Global Images Ukraine. Люмбард Деллова
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Переход защитника ЦСКА Софии и национальной сборной Косово по футболу Лумбарда Делловы в киевское «Динамо» на данный момент фактически заморожен.

По информации источника, косовский нападающий Батон Забергджа из «Харькова» рассказал Деллове «неприятные истории» о жизни в Украине, что повлияло на решение игрока не торопиться с переездом.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

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Динамо Киев трансферы ЦСКА София сборная Косова по футболу ТаТоТаке трансферы УПЛ Люмбард Деллова
Дмитрий Олийченко Источник: Тема Спорт
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Комментарии 2
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Якось пох
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+3
хаха 
насправді Забергджа розповів , яке то дніщенський клуб , чим і зірвав пенамо трансфер . Батон красень ;)
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-1
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