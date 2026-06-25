Стало известно, состоится ли трансфер бразильского форварда в Динамо

Форвард бразильского «Крузейро» Руан Индио не будет играть в Украинской Премьер-лиге, несмотря на слухи, которые появились в прессе.

Сообщалось, что в услугах талантливого 19-летнего футболиста было заинтересовано киевское «Динамо», которое планировало усилить линию атаки.

Кандидатура бразильца никогда не фигурировала в шорт-листе «бело-синих» – украинская команда закрыла вопрос с нападающим после трансфера француза Пьера Мунгенге.

Кроме экс-футболиста ПСЖ, главный тренер Игорь Костюк сможет рассчитывать на Матвея Пономаренко, Эдуардо Герреро и Владислава Бленуце, которые находятся в обойме киевского клуба.

Руан Индио провел 12 матчей в сезоне, в которых забил три гола. Бразилец может сыграть на позиции форварда, атакующего полузащитника и правого вингера.