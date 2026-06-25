Стало известно, состоится ли трансфер бразильского форварда в Динамо
Киевский клуб никогда не рассматривал кандидатуру 19-летнего Руана Индио из «Крузейро»
Форвард бразильского «Крузейро» Руан Индио не будет играть в Украинской Премьер-лиге, несмотря на слухи, которые появились в прессе.
Сообщалось, что в услугах талантливого 19-летнего футболиста было заинтересовано киевское «Динамо», которое планировало усилить линию атаки.
Кандидатура бразильца никогда не фигурировала в шорт-листе «бело-синих» – украинская команда закрыла вопрос с нападающим после трансфера француза Пьера Мунгенге.
Кроме экс-футболиста ПСЖ, главный тренер Игорь Костюк сможет рассчитывать на Матвея Пономаренко, Эдуардо Герреро и Владислава Бленуце, которые находятся в обойме киевского клуба.
Руан Индио провел 12 матчей в сезоне, в которых забил три гола. Бразилец может сыграть на позиции форварда, атакующего полузащитника и правого вингера.
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