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Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 09:41 | Обновлено 25 июня 2026, 09:56
607
0

Стало известно, состоится ли трансфер бразильского форварда в Динамо

Киевский клуб никогда не рассматривал кандидатуру 19-летнего Руана Индио из «Крузейро»

25 июня 2026, 09:41 | Обновлено 25 июня 2026, 09:56
607
0
Стало известно, состоится ли трансфер бразильского форварда в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Руан Индио
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Форвард бразильского «Крузейро» Руан Индио не будет играть в Украинской Премьер-лиге, несмотря на слухи, которые появились в прессе.

Сообщалось, что в услугах талантливого 19-летнего футболиста было заинтересовано киевское «Динамо», которое планировало усилить линию атаки.

Кандидатура бразильца никогда не фигурировала в шорт-листе «бело-синих» – украинская команда закрыла вопрос с нападающим после трансфера француза Пьера Мунгенге.

Кроме экс-футболиста ПСЖ, главный тренер Игорь Костюк сможет рассчитывать на Матвея Пономаренко, Эдуардо Герреро и Владислава Бленуце, которые находятся в обойме киевского клуба.

Руан Индио провел 12 матчей в сезоне, в которых забил три гола. Бразилец может сыграть на позиции форварда, атакующего полузащитника и правого вингера.

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Николай Тытюк Источник: Динамо Киев от Шурика
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