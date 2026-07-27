Рома получила предложения от двух клубов по Довбику и приняла решение
Артема планируют продать – «волки» не хотят слышать об аренде
Украинский нападающий Артем Довбик остается одним из главных кандидатов на продажу в «Роме», однако реальных шагов к трансферу пока нет.
По информации итальянских СМИ, римский клуб категорически не рассматривает вариант аренды без обязательного выкупа и ждет только полноценного предложения, чтобы избежать финансовых потерь.
В «Роме» рассчитывают получить около 55 млн евро за счёт продаж до конца июня в рамках требований финансового фейр-плей, и Довбик входит в список ключевых активов.
Несмотря на интерес со стороны «Трабзонспора» и «Бетиса», все предложения пока сводятся к аренде, что не устраивает римлян. Иностранный футболист погиб на войне с Россией, защищая Украину
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