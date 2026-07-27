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  4. Рома получила предложения от двух клубов по Довбику и приняла решение
Италия
27 июля 2026, 12:54 | Обновлено 27 июля 2026, 13:20
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Рома получила предложения от двух клубов по Довбику и приняла решение

Артема планируют продать – «волки» не хотят слышать об аренде

27 июля 2026, 12:54 | Обновлено 27 июля 2026, 13:20
410
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Рома получила предложения от двух клубов по Довбику и приняла решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий Артем Довбик остается одним из главных кандидатов на продажу в «Роме», однако реальных шагов к трансферу пока нет.

По информации итальянских СМИ, римский клуб категорически не рассматривает вариант аренды без обязательного выкупа и ждет только полноценного предложения, чтобы избежать финансовых потерь.

В «Роме» рассчитывают получить около 55 млн евро за счёт продаж до конца июня в рамках требований финансового фейр-плей, и Довбик входит в список ключевых активов.

Несмотря на интерес со стороны «Трабзонспора» и «Бетиса», все предложения пока сводятся к аренде, что не устраивает римлян. Иностранный футболист погиб на войне с Россией, защищая Украину

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Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы трансферы Серии A Рома Рим аренда игрока Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник
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