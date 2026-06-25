Мирон Маркевич назвал главную сенсацию ЧМ-2026
Тренер выделил Норвегию
Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о чемпионате мира 2026 года и особо выделил Норвегию как главную сенсацию мундиаля.
– Мирон Богданович, как вам в целом этот чемпионат мира?
– Мне нравится. И организация, и стадионы, и болельщики. Команды стараются показывать хороший футбол.
– Кто, по вашему мнению, является главными претендентами на победу?
– Сейчас трудно сказать. Еще до начала я называл пять сборных. Думаю, кто-то из них и выиграет: Испания, Франция, Португалия, Бразилия или Аргентина.
– А какие сборные могут стать сюрпризом или неожиданностью турнира? Кто вам по душе?
– Сборная Норвегии.
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