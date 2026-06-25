Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон Маркевич назвал главную сенсацию ЧМ-2026
Чемпионат мира
25 июня 2026, 00:02 |
607
0

Мирон Маркевич назвал главную сенсацию ЧМ-2026

Тренер выделил Норвегию

25 июня 2026, 00:02 |
607
0
Мирон Маркевич назвал главную сенсацию ЧМ-2026
УАФ. Мирон Маркевич
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о чемпионате мира 2026 года и особо выделил Норвегию как главную сенсацию мундиаля.

– Мирон Богданович, как вам в целом этот чемпионат мира?

– Мне нравится. И организация, и стадионы, и болельщики. Команды стараются показывать хороший футбол.

– Кто, по вашему мнению, является главными претендентами на победу?

– Сейчас трудно сказать. Еще до начала я называл пять сборных. Думаю, кто-то из них и выиграет: Испания, Франция, Португалия, Бразилия или Аргентина.

– А какие сборные могут стать сюрпризом или неожиданностью турнира? Кто вам по душе?

– Сборная Норвегии.

По теме:
Шотландия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЮАР – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Марокко – Гаити
Мирон Маркевич ЧМ-2026 по футболу сборная Норвегии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Канада попрощалась с Ванкувером. Сборная Швейцарии выиграла группу В
Футбол | 24 июня 2026, 23:56 0
Канада попрощалась с Ванкувером. Сборная Швейцарии выиграла группу В
Канада попрощалась с Ванкувером. Сборная Швейцарии выиграла группу В

«Нати» обыграли Канаду и с первого места группы вышли в 1/16 финала

Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Футбол | 24 июня 2026, 07:27 12
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги

Руан Индио может переехать в Киев

Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Волейбол | 24.06.2026, 19:55
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
Футбол | 24.06.2026, 15:42
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
Футбол | 24.06.2026, 20:16
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 22
Футбол
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
23.06.2026, 07:57 2
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
23.06.2026, 07:42 5
Бокс
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 13
Теннис
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
23.06.2026, 12:15 5
Бокс
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
24.06.2026, 08:57
Бокс
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
24.06.2026, 07:25 4
Футбол
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем