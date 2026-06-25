Мирон Маркевич назвал главную сенсацию ЧМ-2026

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о чемпионате мира 2026 года и особо выделил Норвегию как главную сенсацию мундиаля.

– Мирон Богданович, как вам в целом этот чемпионат мира?

– Мне нравится. И организация, и стадионы, и болельщики. Команды стараются показывать хороший футбол.

– Кто, по вашему мнению, является главными претендентами на победу?

– Сейчас трудно сказать. Еще до начала я называл пять сборных. Думаю, кто-то из них и выиграет: Испания, Франция, Португалия, Бразилия или Аргентина.

– А какие сборные могут стать сюрпризом или неожиданностью турнира? Кто вам по душе?

– Сборная Норвегии.